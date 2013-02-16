Кужель призывает поддержать журналистов УНИАН

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Наверное, мы настолько привыкли жить в состоянии несвободы, что чья-то позиция активной борьбы с этой самой несвободой выглядит нонсенсом. Иначе почему вдруг с такой готовностью подвергаем общественной обструкции позицию большинства журналистов УНИАН, не согласных с информационной политикой «пересаженных» в агентство заботливыми руками садовников с Администрации Президента руководителей? Бойкотируем и клеймим, тем самым подыгрывая чей-то грамотно расписанной партитуре, в финале которой - уничтожение значимого и уважаемого игрока среди отечественных СМИ?», - задала вопрос А.Кужель.

«Убеждена, что большой ошибкой является ставить знак равенства между менеджментом УНИАНа, прислуживающего Банковой, и десятками честных, профессиональных журналистов, 20 лет создающих безукоризненную репутацию информационного агентства», - добавила она.

Депутат выразила надежду на то, что «действительно позорные факты» фальсификаций интервью защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко и ее интервью не станут поводом для уничтожения «старейшего и авторитетнейшего информационного ресурса, а послужат лишь толчком для дальнейшего развития качественной журналистики и демократического обновления общества».

«Обращаюсь ко всем - давайте поддержим позицию журналистов, которые повинуются своей совести, а не преступным приказам», - подчеркнула А.Кужель.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля на сайте агентства появилось несколько новостей, не соответствовавших действительности, о деятельности А.Кужель и С.Власенко.

Несмотря на заявления политиков, новости хотя и были сняты с сайта, однак через несколько часов были размещены на нем снова.

13 февраля коллектив агентства обратился к главному собственнику Игорю Коломойскому, главе Национального союза журналистов Украины и Президенту ИА УНИАН Олегу Наливайко и главе медиа-группы «1+1» Александру Ткаченко с обращением, в котором призвал для исправления ситуации и недопущения повторения появления не соответствующих действительности новостей отозвать назначенный в начале 2012 года менеджмент, ввести временное управление в агентстве, а также создать Редакционный совет, который сделает невозможным в будущем повторения случаев нарушения правил профессиональных стандартов и этики со стороны новоназначенного менеджмента.

Коллектив агентства также обратился к международным организациям, в том числе, Совету Европы, ОБСЕ, ЕС с описанием сложившейся ситуации и призывом о помощи.