Эксперты: Люди Аделаджи захватили Общественный совет при МИД Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил президент аналитического центра "Открытая политика", предыдущий председатель Общественного совета при МИД Игорь Жданов.

"Фактически, реализовывался сценарий Общественного совета при КГГА, но там они натолкнулись на "Свободу". У нас также могли произойти драки, но мы просто на это не пошли", - сказал И.Жданов.

По его словам, 12 февраля представители сети "Посольство Божье", по предварительному сговору, направили на учредительное собрание Общественного совета при МИД более 200 делегатов через формально зарегистрированные общественные организации. И.Жданов констатировал, что это позволило обеспечить фактическое большинство при принятии решений относительно избрания нового руководства и состава Общественного совета. Он отметил, что присутствующее на собрании большинство прибегало к многочисленным нарушениям в ходе заседания, а также напомнил, что в предыдущие годы представители сети "Посольство Божье" уже пытались захватить Общественный совет при МИД.

И.Жданов добавил, что ни одна из 60 авторитетных экспертных общественных организаций, которые занимаются вопросами международной политики, не попала в новый состав Общественного совета при МИД.

В связи с чем, по его словам, более 20 профильных экспертов подписали обращение к министру иностранных дел Леониду Кожаре, премьер-министру Украины Николаю Азарову и Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой внести изменения в постановление правительства №996 с целью исключить возможность захвата общественных советов при органах исполнительной власти, а также не легитимизировать новый состав и руководство Общественного совета при МИД.