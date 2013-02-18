Батькивщина инициирует досрочные выборы: парламентские и президентские

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции ”Батьківщина” Арсений Яценюк.

«Фракция «Батьківщина» готова к досрочным парламентским и президентским выборам», - сказал он.

“Мы создаем рабочую группу по вопросам подготовки нового закона о выборах, по которому во-первых, будут избирать депутатов исключительно по открытым спискам, и во-вторых, он не позволит партии власти фальсифицировать выборы, как они их фальсифицируют. Мы готовы к тому, что оппозиция пойдет на эти выборы и победит, так как мы видим, что Партия регионов не будет выполнять украинскую Конституцию, не хочет лично голосовать и не собирается выполнять то, для чего их избирал народ Украины”, - сказал А.Яценюк.

По его словам, фракция «Батьківщина” считает, что к тому моменту, когда будет отремонтирована система голосования в сессионном зале Верховной Рады, о чем «заявили технические специалисты, мы должны действовать исключительно по закону».

“А по закону - это исключительно голосование руками или, если парламент примет решение, так же путем голосования руками мы можем предложить институт голосования бюллетенями”, - пояснил А.Яценюк.

“Наша политическая сила инициирует процесс новых внеочередных парламентских выборов. Это фактически единственный способ выйти из этого кризиса. Но мы прекрасно понимаем, что выход из этого кризиса возможен только в случае, если волеизъявление граждан будет не искажено, а будет честным и справедливым. Именно поэтому мы фактически с сегодняшнего дня инициируем процесс создания рабочей группы, в которую приглашаем представителей всех фракций - как оппозиций, так и большинства”, - добавил заместитель председателя фракции “Батьківщина” Сергей Соболев.