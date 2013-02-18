Яценюк думает, что выиграть Киев можно только с Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции ”Батьківщина” Арсений Яценюк.

“Мы сегодня на фракции обсуждали этот вопрос. В первую очередь, этот вопрос затронули наши мажоритарщики, которые выиграли город Киев и которые получили наибольший кредит доверия в городе Киеве среди всех оппозиционных сил. И мы здесь выражаем четкую и безоговорочную позицию: позиция фракции “Батьківщина” и партии “Батьківщина” в следующем, что если Виталий Кличко идет на мэра, мы поддержим эту кандидатуру безоговорочно и без каких-либо условий», - подчеркнул А.Яценюк.

«Мы должны выиграть Киев”, - добавил он.

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А.Яценюк отметил, что В.Кличко является единственным кандидатом, кто может победить в столице кандидата от власти.