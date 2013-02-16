Кармазин объясняет, что Балога и Домбровский - это только начало

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

Экс-депутат рассказал, что сразу после парламентских выборов обращался в прокуратуру, милицию с просьбой расследовать многочисленные факты нарушений законодательства во время выборов в ВР во многих округах. В частности, по словам Ю.Кармазина, его обращения базировались на выводах сразу нескольких миссий международных наблюдателей.

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, суд принял решение лишить депутатских полномочий именно Павла Балогу и Александра Домбровского, если Ю.Кармазин заявлял о нарушениях избирательного процесса и во многих других округах, экс-депутат сказал, что ответы от правоохранительных органов поступили только в отношении упомянутых двух округов. И поэтому в суде он обжаловал избрание именно этих двух депутатов.

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Он добавил, что на данный момент правоохранительные органы продолжают расследование нарушений во время парламентских выборов и в других мажоритарных округах.

На вопрос, будет ли он таким образом обращаться в суд относительно результатов выборов в других округах, Ю.Кармазин сказал, что работает над материалами по округам в Черниговской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Донецкой и Киевской областях. При этом экс-депутат отказался назвать конкретные номера округов, “потому что скажут, что Кармазин с кем-то воюет”.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил Павла Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий.

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Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Ю.Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.