Магера предупреждает, что по логике ВАСУ можно уволить и президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

“Здесь открыт ящик Пандоры, и тот, кто это делал, организовывал, допустил стратегическую ошибку, ведь если у одной стороны возникла возможность решить этот вопрос в судебном порядке в отношении депутатов, то, поверьте, может возникнуть искушение у другой стороны решить вопрос о статусе Президента”, - сказал член ЦИК.

Он предостерег от того, чтобы стороны “не заигрались” в этих вопросах.

По его глубокому убеждению, статус народного депутата Украины после принятия им присяги является необратимым с юридической точки зрения, и утратить этот статус человек может лишь по основаниям, определенным Конституцией и на основании решения парламента.

А.Магера считает, что сегодня есть все основания обратиться в Высший совет юстиции относительно компетентности судей ВАСУ, принимавших соответствующее постановление.

“Честно говоря, это не первое решение Высшего административного суда, которое вызывает у меня удивление. И думаю, если будет обращение в Высший совет юстиции по поводу деятельности таких судей, надеюсь, что Высший совет юстиции достаточно придирчиво рассмотрит деятельность таких судей”, - сказал он, прибавив что Высший совет юстиции должен сказать свое слово, могут ли судьи нарушать процессуальные сроки, определенные законодательством на обжалование результатов выборов (5 дней — УНИАН), могут ли не рассматривать ходатайства, заявленные сторонами и т. п.

А.Магера убежден, что в этом судебном процессе были грубые нарушения, которые не может совершать ни один судья.

“И, в конечном счете, какой пример показывает Высший админсуд другим местным судам”, - сказал А.Магера.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов П.Балогу и А.Домбровского.

Поводом для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область).

"Признать отсутствие у Домбровского Александра Сергеевича и Балоги Павла Ивановича статуса и полномочий народных депутатов. Считать невозможным достоверное установление результатов выборов 28 октября 2012 года в одномандатных округах №11 и №71", - говорится в резолютивной части решения.

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.