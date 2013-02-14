Защитник говорит, что Тимошенко не знает, кого это допрашивают по делу Щербаня
Экс-премьер Юлия Тимошенко не знакома со свидетелем, которого допрашивали в четверг, и не знает свидетеля Зайцева, которого будут допрашивать 15 февраля.
Об этом сообщил журналистам на брифинге в Харькове защитник Сергей Сас.
"Не знает она свидетеля, допрос которого был закончен сегодня, не знает она и следующего свидетеля", - отметил защитник, пишет Украинская правда.
Он также отметил, что "Тимошенко попросила тюремщиков, чтобы ее заблаговременно предупредить о транспортировке в Киев, поскольку она настаивает на участии в следственных действиях по допросу якобы свидетеля Зайцева".
В Государственной пенитенциарной службе заявили, что при наличии согласия Тимошенко быть 15 февраля на судебном заседании, представители ведомства готовы этапировать ее в Киев.
"Однако, этапирование состоится только с письменного или заактированного согласия осужденного, во избежании в дальнейшем обвинений в том, что это было сделано против его воли", - сказали тюремщики.