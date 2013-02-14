Тимошенко заявляет, что власть принуждает ее к выбору: защита в суде или здоровье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Ю.Тимошенко, которое сегодня на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзалізниця» в Харькове после общения с экс-премьером зачитал журналистам ее защитник, народный депутат Украины Сергей Сас.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что не отказывается от участия в судебном заседании, однако в настоящий момент находится на стационарном лечении в медицинском заведении и, в соответствии с законодательством, не может вызываться для проведения следственных действий.

Экс-премьер отметила, что Государственная пенитенциарная служба «вводит в заблуждение суд и общество», распространяя информацию о якобы ее отказе от участия в указанном судебном заседании.

«Сообщаю, что указанная информация не отвечает действительности, а акт, обнародованный на сайте Государственной пенитенциарной службы, является сфальсифицированным», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

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«Я заявляю, что не отказываюсь от участия в судебном заседании, которое состоится 15 февраля в 10 часов в помещении Апелляционного суда города Киева по допросу свидетеля Зайцева, потому что не могу не защищаться от этой грязной клеветы», - подчеркнула она.

По мнению Ю.Тимошенко, проведение допросов свидетелей в ее отсутствие лишает ее права на защиту. «Я лишена права на защиту и отстаивание своей позиции, своей невиновности, потому что судья Кицюк назначил допрос свидетеля Зайцева на 15.02 на 10.00 в помещении Апелляционного суда Киева», - отметила она.

«Нахождение много часов в суде без медицинской помощи и соответствующих условий перечеркнет все проведенное лечение. Правящий режим ставит меня перед выбором: либо отказаться от моей защиты в суде и согласиться на расправу со мной без каких-либо норм права, либо дать уничтожать мое здоровье», - говорится в заявлении экс-премьера.

По словам С.Саса, жалоба о нарушении прав Ю.Тимошенко также была передана на имя руководства Государственной пенитенциарной службы Украины.