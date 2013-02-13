Главное за день: обзор топ-новостей

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Азаров думает, что заявления о дефиците лекарств - саботаж

Закон о лицензировании импортных лекарственных препаратов соответствует европейским нормам, и будет вводиться поэтапно.

Адвокат вдовы Гонгадзе подала апелляцию на приговор Пукачу

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала апелляцию на приговор Печерского районного суда Киева о пожизненном заключении экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Ставицкий: Нафтогаз и Туркменгаз подписали меморандум о поставках газа

Говоря о том, по какому маршруту может осуществляться поставка туркменского газа в Украину, Э.Ставицкий отметил: “У нас есть газопровод, который идет по северной части Туркменистана и по России. Мы об этом говорили. Мы договорились сначала с нашими коллегами из Туркмениста, а затем будем договариваться дальше”.

Тимошенко выписали штраф за «неуважение к суду»

Тимошенко была привлечена к административной ответственности за неявку в суд, хотя Власенко опровергал слова тюремщиков, что экс-премьер отказалась ехать в Киев. Самого защитника тоже оштрафовали. Далее Беркут вытеснил депутатов из зала суда по делу об убийстве Щербаня. Во время столкновения, возникшего в зале Апелляционного суда Киева между парламентариями и милицией, народному депутату Татьяне Слюз стало плохо. После вытеснения Беркутом депутатов из зала судья продолжила заседание. Суд решил допрашивать свидетеля по делу об убийстве Щербаня без Тимошенко

Обвал на ЧАЭС не повысил радиационного фона

Обрушение нескольких подвесных бетонных панелей в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС не привело к эвакуации персонала и повышению радиационного фона.

Украинка выиграла бронзу на Чемпионате мира по биатлону

Украинка Валентина Семеренко выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Чемпионате мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место.

СМИ: Иващенко получил политическое убежище в Дании

Как сообщает «Український Тиждень», политическое убежище В.Иващенко было предоставлено в рамках Конвенции ООН о статусе беженцев.

Свидетель Марьенков слышал, что Тимошенко и Лазаренко хотели смерти Щербаня

Свидетель по делу об убийстве Щербаня заявил, что встречал Тимошенко в компании с Кушниром и Мильченко