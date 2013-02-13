Во время столкновения в зале суда депутату Татьяне Слюз стало плохо
Во время столкновения, которое возникло в зале Апелляционного суда Киева между парламентариями и милицией, народному депутату Татьяне Слюз стало плохо.
Как передает корреспондент УНИАН, она вышла из зала суда и попросила сотрудников вызвать для нее “скорую”.
После этого вместе с одним из милиционеров депутат покинула здание суда.
Народные депутаты продолжают оставаться в зале суда, несмотря на требование суда и милиции освободить помещение.
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Как сообщал УНИАН, следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич обязала народных депутатов покинуть зал суда, где проходят следственные действия в рамках расследования убийства депутата Евгения Щербаня.
Соответствующее решение О.Царевич приняла в связи с «неуважением к суду» депутатов.
В частности, такое решение было принято после того, как народные депутаты начали критически высказываться по поводу постановления судьи о привлечении защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко к административной ответственности и штрафу в размере 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.