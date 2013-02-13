Азаров думает, что заявления о дефиците лекарств - саботаж

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров, подчеркнув, что такой закон необходим для наведения порядка на фармацевтической рынке.

«Очевидно, что в интересов пациентов надо было принять меры для наведения порядка на фармацевтическом рынке. Поэтому и был принят закон о лицензировании импортных лекарств, который вводит общепринятую европейскую практику ответственности за качество лекарств. Попробуйте, к примеру, без лицензии завезти лекарства даже в границах стран ЕС, к примеру из Германии в Венгрию, никто не позволит. Требование одно - в нашу страну должны поступать только препараты, которые реально используются в мировой медицинской практике и по цене, которая сопоставима с ценой в соседних странах», - сказал Н.Азаров. Он подчеркнул, что закон о лицензировании лекарств прошел широкое обсуждение с общественностью, врачами и участниками рынка.

Н.Азаров также сообщил, что на прошлом заседании Кабмина правительство приняло решение о поэтапном введении действия закона.

«Мы решили, что вводить эту систему надо в несколько этапов. На первом этапе в течение полугода будет предусмотрен исключительно заявительный принцип лицензирования. То есть лицензия будет выдаваться просто на заявку импортера. Поэтому спекуляции по поводу возможного дефицита и приостановки поставки лекарств надо расценивать, как саботаж и безосновательные спекуляции, которые являются аморальными по отношению к взволнованным пациентам и общественности», - сказал Н.Азаров.

Вместе с этим Н.Азаров высказал критику в отношении того, что до сих пор закон не вступил в силу в полной мере.

«После принятия закона о лицензировании импортных лекарств прошло семь месяцев. Достаточно времени, чтобы выполнить работу по введению его в действие. Однако некоторые дельцы фармацевтического рынка вместе с недобросовестными чиновниками сделали все, чтобы сорвать действие норм этого закона», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров поручил вице-премьеру Константину Грищенко определиться с персональной ответственностью за невыполнение закона о лицензировании импортных лекарственных препаратов.