Адвокат вдовы Гонгадзе подала апелляцию на приговор Пукачу

Об этом этом В.Теличенко сообщила в комментарии УНИАН.

"Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления. Я считаю, что суд правильно установил обстоятельства преступления и назначил соответствующее наказание", - сказала В.Теличенко.

Она также сообщила, что потерпевший Алексей Подольский также обжаловал приговор А.Пукачу. По словам В.Теличенко, в апелляции А.Подольского речь идет о том, что А.Пукач не просто применял к нему силу, но и пытал, а Печерский райсуд не указал этого в своем приговоре.

Также адвокат предположила, что апелляция, вероятнее всего, будет рассмотрена через 2-3 месяца.

Как сообщал УНИАН, 29 января Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Тогда же адвокат В.Теличенко заявила, что намерена подавать апелляционную жалобу на приговор А.Пукачу, поскольку считает, что суд не в полной мере установил мотивы убийства журналиста Г.Гонгадзе.

“Меру наказания, которую суд назначил подсудимому, я считаю адекватной, но я считаю, что не полностью установлены мотивы, то есть суд не проанализировал заказной характер убийства Гонгадзе”, - сказала В.Теличенко.