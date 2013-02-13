Адвокат вдовы Гонгадзе подала апелляцию на приговор Пукачу
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала апелляцию на приговор Печерского районного суда Киева о пожизненном заключении экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом этом В.Теличенко сообщила в комментарии УНИАН.
"Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления. Я считаю, что суд правильно установил обстоятельства преступления и назначил соответствующее наказание", - сказала В.Теличенко.
Она также сообщила, что потерпевший Алексей Подольский также обжаловал приговор А.Пукачу. По словам В.Теличенко, в апелляции А.Подольского речь идет о том, что А.Пукач не просто применял к нему силу, но и пытал, а Печерский райсуд не указал этого в своем приговоре.
Также адвокат предположила, что апелляция, вероятнее всего, будет рассмотрена через 2-3 месяца.
Как сообщал УНИАН, 29 января Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.
Тогда же адвокат В.Теличенко заявила, что намерена подавать апелляционную жалобу на приговор А.Пукачу, поскольку считает, что суд не в полной мере установил мотивы убийства журналиста Г.Гонгадзе.
“Меру наказания, которую суд назначил подсудимому, я считаю адекватной, но я считаю, что не полностью установлены мотивы, то есть суд не проанализировал заказной характер убийства Гонгадзе”, - сказала В.Теличенко.