После вытеснения Беркутом депутатов из зала судья продолжила заседание

После удаления народных депутатов из зала суда заседание по допросу свидетеля по делу об убийстве Евгения Щербаня возобновилось.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время часть журналистов, которых вытолкали вместе с народными депутатами, осталась в коридоре. Их в зал не пускают.

Как сообщал УНИАН, следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич обязала народных депутатов покинуть зал суда, где проходят следственные действия в рамках расследования убийства Е.Щербаня.

Соответствующее решение О.Царевич приняла в связи с «неуважением к суду» депутатов. В частности, такое решение было принято после того, как народные депутаты стали критически высказываться по поводу постановления судьи о привлечении защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко к административной ответственности.

Депутаты отказались покинуть зал суда.

Сначала сотрудники судебной милиции «Грифон» пытались вытолкать парламентариев из зала суда, после чего туда ворвались работники спецподразделения “Беркут” и, применяя силу, выгнали депутатов.

Также во время драки толкали и присутствующих в зале журналистов.