Беркут начал вытеснять депутатов из зала суда

Около двадцати сотрудников спецподразделения “Беркут” ворвались в зал судебного заседания Апелляционного суда, где проходят следственные действия по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня, с применением силы, ломая мебель, стали выталкивать народных депутатов из зала суда.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, вытащили и стали толкать к выходу из суда депутатов Романа Забзалюка и Андрея Сенченко.

Также во время драки толкали и присутствующих в зале журналистов.

При этом народный депутат Людмила Денисова призывала “беркутовцев” прекратить бить народных депутатов. Обращаясь к работникам «Беркута», которые выталкивали народных депутатов, она призывала: “Опомнитесь, что вы делаете, это же граждане Украины, а вы надели шлемы и несколько - на одного. Разве вы мужчины? Опомнитесь!”.

Как сообщал УНИАН, судья Оксана Царевич обязала народных депутатов покинуть зал суда, где проходят следственные действия в рамках расследования дела об убийстве депутата Е.Щербаня.