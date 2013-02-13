Беркут начал вытеснять депутатов из зала суда
Спецподразделение "Беркут" начало вытеснять депутатов из зала Апелляционного суда Киева, где слушают дело по убийству Щербаня.
Около двадцати сотрудников спецподразделения “Беркут” ворвались в зал судебного заседания Апелляционного суда, где проходят следственные действия по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня, с применением силы, ломая мебель, стали выталкивать народных депутатов из зала суда.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, вытащили и стали толкать к выходу из суда депутатов Романа Забзалюка и Андрея Сенченко.
Также во время драки толкали и присутствующих в зале журналистов.
При этом народный депутат Людмила Денисова призывала “беркутовцев” прекратить бить народных депутатов. Обращаясь к работникам «Беркута», которые выталкивали народных депутатов, она призывала: “Опомнитесь, что вы делаете, это же граждане Украины, а вы надели шлемы и несколько - на одного. Разве вы мужчины? Опомнитесь!”.
Как сообщал УНИАН, судья Оксана Царевич обязала народных депутатов покинуть зал суда, где проходят следственные действия в рамках расследования дела об убийстве депутата Е.Щербаня.