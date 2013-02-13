Тимошенко выписали штраф за «неуважение к суду»

Следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич привлекла экс-премьер-министра Юлию Тимошенко к административной ответственности за неуважение к суду.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судья приняла сегодня на заседании.

Неуважение Ю.Тимошенко к суду выразилось в ее отказе явиться по решению суда на заседание.

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Ю.Тимошенко должна заплатить штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимальных доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в помещении Апелляционного суда Киева следственный судья Печерского райсуда Оксана Царевич должна провести заседание - следственные действия в рамках расследования убийства депутата Е.Щербаня в 1996 году.

В начале заседания судья объявила перерыв и удалилась в совещательную комнату для решения вопроса относительно привлечения Ю.Тимошенко к административной ответственности за неуважение к суду, которое проявилось в ее отказе прибыть на судебное заседание.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля была озвучена позиция Ю.Тимошенко относительно ее желания лично присутствовать во время следственных действий по допросу свидетеля в рамках досудебного следствия по делу Е.Щербаня.

Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в зал суда.

Вместе с тем, Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание киевского суда 13 февраля.

По данным ГПтС, Ю.Тимошенко в категорической форме отказалась от участия в судебном заседании, о чем составлен соответствующий акт.

Однако защита Ю.Тимошенко утверждает, что экс-премьер не отказывалась от участия в сегодняшнем заседании суда по делу Е.Щербаня