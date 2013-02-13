Ставицкий: Нафтогаз и Туркменгаз подписали меморандум о поставках газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Ашхабаде министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

“Был подписан меморандум между компаниями НАК “Нафтогаз Украины” и “Туркменгаз” о развитии сотрудничества в нефтегазовой отрасли. А именно - это и возобновление поставок газа в наше государство и в страны Европы, и разведка месторождений на территории Туркменистана.

Говоря о том, по какому маршруту может осуществляться поставка туркменского газа в Украину, Э.Ставицкий отметил: “У нас есть газопровод, который идет по северной части Туркменистана и по России. Мы об этом говорили. Мы договорились сначала с нашими коллегами из Туркмениста, а затем будем договариваться дальше”.

По теме: Янукович: Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа

“Давайте дождемся, чтобы наши специалисты изучили эти вопросы, а затем ответим на этот вопрос”, - подчеркнул Э.Ставицкий.

Он также отметил, что вопрос об объемах возможной поставки туркменского газа в Украину будет решен позднее.

Говоря о том, когда может быть реализован этот проект, Э.Ставицкий отметил: “Стороны обменяются визитами, где и будет вырабатываться стратегия по развитию этих направлений”.