Суд решил допрашивать свидетеля по делу об убийстве Щербаня без Тимошенко
После удаления депутатов из зала суда возобновилось заседание по делу об убийстве Щербаня.
Суд принял решение допрашивать свидетеля по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня при отсутствии экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич.
По ее словам, суд неоднократно обеспечивал Ю.Тимошенко право участия в судебных заседаниях, как в режиме видеоконференции, так и личного присутствия, но она этим не воспользовалась.
Поэтому суд принял решение перейти к допросу свидетеля Андрея Марьенкова без участия Ю.Тимошенко.
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Как сообщал УНИАН, 7 февраля была озвучена позиция Ю.Тимошенко относительно ее желания лично присутствовать во время следственных действий по допросу свидетеля в рамках досудебного следствия по делу Е.Щербаня.
Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в зал киевского суда.
Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание киевского суда 13 февраля.
Однако защита Ю.Тимошенко наставивает, что экс-премьер не отказывалась от участия в сегодняшнем заседании суда по делу Е.Щербаня.