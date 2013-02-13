Суд решил допрашивать свидетеля по делу об убийстве Щербаня без Тимошенко

Суд принял решение допрашивать свидетеля по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня при отсутствии экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич.

По ее словам, суд неоднократно обеспечивал Ю.Тимошенко право участия в судебных заседаниях, как в режиме видеоконференции, так и личного присутствия, но она этим не воспользовалась.

Поэтому суд принял решение перейти к допросу свидетеля Андрея Марьенкова без участия Ю.Тимошенко.

По теме: После вытеснения Беркутом депутатов из зала судья продолжила заседание

Как сообщал УНИАН, 7 февраля была озвучена позиция Ю.Тимошенко относительно ее желания лично присутствовать во время следственных действий по допросу свидетеля в рамках досудебного следствия по делу Е.Щербаня.

Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в зал киевского суда.

Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание киевского суда 13 февраля.

Однако защита Ю.Тимошенко наставивает, что экс-премьер не отказывалась от участия в сегодняшнем заседании суда по делу Е.Щербаня.