Власенко тоже оштрафован - Грифон выводит нардепов из зала суда

За неуважение к суду защитник бывшего премьер-министра Сергей Власенко привлечен к административной ответственности в виде штрафа на 1 тысячу не облагаемых налогом минимумов граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявила во время заседания в Апелляционном суде Киева, в котором должен быть допрошен свидетель по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня, следователь-судья Печерского суда Оксана Царевич.

Как отмечается в решении суда, С.Власенко во время сегодняшнего и предыдущего заседания неоднократно вступал в спор со следователем-судьей, неоднократно выражал неуважение в адрес судей.

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Исходя из этого, суд пришел к выводу назначить С.Власенко максимальное административное взыскание.

Время как передает Украинская правда, судья Оксана Царевич постановила удалить депутатов из зала суда, где должен был состояться допрос свидетеля по делу Щербаня.

Это произошло после того, как судья приняла решение взыскать с адвоката Тимошенко Сергея Власенко штраф. Депутаты начали протестовать против этого решения. На это судья заявила, что лица, которые нарушают порядок, будут удалены из зала.

Депутаты не успокоились, после чего Царевич попросила правоохранительные органы удалить из суда депутатов. В зал стали заходить сотрудники спецподразделения "Грифон". После того как руководителю спецподразделения не удалось уговорить депутатов, их начали выводить.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Печерский районный суд Киева перенес на 13 февраля допрос свидетеля по делу об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Е.Щербаня из-за отказа Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании в режиме видео-конференции.

В то же время суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в зал суда.

18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии из Москвы был расстрелян группой лиц, открывших из автомобиля по нему стрельбу из огнестрельного оружия. Вследствие полученных ранений депутат, его жена и механик умерли. Бортинженер самолета умер в больнице от огнестрельного ранения в шею.