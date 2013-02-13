Свидетель Марьенков слышал, что Тимошенко и Лазаренко хотели смерти Щербаня

Свидетель Игорь Марьенков сообщил в суде, что узнал от своего знакомого Рябина, что Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко хотели убить депутата Евгения Щербаня, пишет Украинская правда.

Также он заявляет, что встречал экс-премьера Юлию Тимошенко в компании с главарем банды киллеров Евгением Кушниром и посредником в организации убийства Мильченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетель заявил сегодня во время дачи показаний на допросе в Апелляционном суде Киева.

По его словам, он в середине 90-х годов жил, приезжая в Киев, в отеле “Национальный” и приблизительно в мае 1996 года на одном из этажей гостиницы «увидел Мильченко, Кушнира в одной компании с Тимошенко».

“Они стояли и общались”, - сказал свидетель.

Он заметил, что Мильченко и Кушнир также время от времени жили в отеле “Национальный”. В нем жила и Ю.Тимошенко в номере 150.

Как отметил А.Марьенков, у него возник вопрос, что может быть общего у Кушнира и Мильченко с Ю.Тимошенко. Этот вопрос он переадресовал одному из них и услышал в ответ, что Ю.Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко для них – это одно целое. Кроме того, Ю.Тимошенко, с их слов, помогает решить проблемы материального плана.

Также свидетель отметил, что он уже давал показания по делу Е.Щербаня, когда был задержан и допрошен в конце 1998 года.

“Я не отрекаюсь от тех показаний, которые я давал ранее. Как я рассказывал, так и есть. Раньше почему не упоминали фамилию Тимошенко. Не знаю. Для меня они вместе с Лазаренко были как одно целое. Я говорил об этом следователю. То что на них не обращали все внимания, возможно, момент не тот был”, - отметил свидетель.

Как сообщал УНИАН, 18 января генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Ю.Тимошенко и П.Лазаренко.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них осуждены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

П.Лазаренко проходил по делу в качестве заказчика убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против П.Лазаренко.

15 сентября 2012 года экс-майор Николай Мельниченко на своей странице в Facebook написал, что бывший премьер-министр П.Лазаренко в 1996 году организовал убийство Е.Щербаня, а Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.