СМИ: Иващенко получил политическое убежище в Дании

Как сообщает «Український Тиждень», политическое убежище В.Иващенко было предоставлено в рамках Конвенции ООН о статусе беженцев.

В то же время Министерство иностранных дел Дании, комментируя этот вопрос, ограничилось лаконичным подтверждением.

В то же время сам В.Иващенко в беседе с изданием допустил, что в решении о предоставлении ему убежища значительную роль сыграли заявления лидеров западных стран и ЕС и резолюции ПАСЕ.

В частности, в Резолюции ПАСЕ № 1862, принятой в начале 2012 года, судебный процесс над ним определяется как несправедливый, а подпочва для него, то есть статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняли В.Иващенко, Юлию Тимошенко и других, «неприемлемой», поскольку эти статьи настолько общие, что позволяют осудить человека постфактум за то, что считается обычным процессом принятия решений государственными чиновниками.

«Они снова начали преследование, снова хотели посадить меня; рассмотрение кассационной жалобы должно быть в марте. Теперь я могу говорить свободно, и такой я могу больше пригодиться своей стране», - объяснил В.Иващенко свое решение просить политическое убежище.

Кроме того, он отметил, что хотел бы вернуться на Родину, но сейчас не может. «Украиной руководит кучка тех, кто действует так, будто они унаследовали права на всю страну и ее богатства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод».

14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор В.Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.

13 ноября 2012 года адвокаты подали кассационную жалобу на приговор В.Иващенко.