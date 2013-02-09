Ющенко исключили из «Нашей Украины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель совета партии Сергей Бондарчук.

Он объяснил, что В.Ющенко состоял на учете именно в Киевской городской организации партии, и поэтому в соответствии с уставом партии решение об исключении должна была принимать именно эта ячейка.

С.Бондарчук зачитал мотивировочную часть решения об исключении В.Ющенко из партии. В частности, в ней отмечается, что во время избирательной кампании 2012 года с согласия В.Ющенко были проведены замены членов окружных и участковых избирательных комиссий с представителей Украинской народной партии и “Нашей Украины” на представителей Партии регионов. По мнению партийцев, это нанесло значительный вред авторитету партии, также члены партии отмечают, что такими действиями В.Ющенко изменил программным идеям “Нашей Украины”.

Кроме того, партийцы отмечают, что В.Ющенко не выполнил публично взятое на себя обязательство «погасить долги партии за 2009 год». По словам С.Бондарчука, это приблизительно 80 млн. грн.

“С целью избежания отчета и ответственности с помощью подконтрольных ему членов президиума В.Ющенко блокирует созыв съезда партии и пытается незаконным способом узурпировать руководство партией, чем грубо нарушил требования устава и программы партии.

Учитывая заключения контрольно-ревизионной комиссии, на основании пунктов 4.5.4, 4.7.4, 4.11.2 и 4.11.5 устава политической партии “Наша Украина”, совет решил исключить Ющенко Виктора Андреевича из членов партии “Наша Украина”. О принятом решении сообщить Ющенко В.А.”, - говорится в решении совета Киевской городской организации “Наша Украина”, зачитанном С.Бондарчуком на брифинге.

Кроме того, он сообщил, что создал организационный комитет, который будет заниматься организацией съезда партии.

С.Бондарчук уточнил, что процедура исключения председателя из рядов «Нашей Украины» такая же, как и любых других членов партии.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Киевская областная организация партии «Наша Украина» обратилась к лидерам партии с призывом отбросить личные амбиции и сосредоточиться на поиске компромиссов. Организация предложила текст «Универсала партийного единства», в котором рекомендовала В.Ющенко и С.Бондарчуку провести встречу и найти компромисс.

Также в документе отмечается, что съезд партии должен состояться до 23 марта 2013 года, до съезда сохраняется стабильность на уровне центральных руководящих органов партии.

5 февраля официальный сайт партии «Наша Украина» сообщил, что 14 областных организаций партии «Наша Украина» требуют проведения съезда и принятия новой стратегии.

Отмечается, что с 29 января по 5 февраля 2013 года состоялись заседания советов 14 областных организаций политической партии «Наша Украина». Главным лейтмотивом заседаний, сообщает пресс-служба, стало требование к президиуму немедленно созвать партийный съезд, на котором проанализировать причины кризиса в партии, сделать кардинальные кадровые изменения в руководстве и возобновить оппозиционный курс «Нашей Украины». По уставу «Нашей Украины», этого количества парторганизаций достаточно для принятия президиумом решения о созыве съезда партии, отмечалось в сообщении.

«Советы областных организаций осуждают курс В.Ющенко и его окружения на раскол партии и сохранение лояльности к власти Януковича и Партии регионов», - говорилось в сообщении.

В тот же день пресс-секретарь В.Ющенко Ирина Ванникова заявила, что сообщение сайта www.razom.org.ua о проведении советов 14 областных организаций партии с требованием проведения «обновляющего» и «осуждающего» съезда неправдивое и построено на искажении фактов и норм устава партии.

По ее словам, в 12.00 9 февраля должно состояться заседание политического совета партии при участии В.Ющенко.

7 февраля С.Бондарчук призвал В.Ющенко обсудить варианты выхода партии из кризиса.