У Ющенко думают, что Бондарчук выдает желаемое за действительное

Сообщение сайта www.razom.org.ua о проведении советов 14 областных организаций партии с требованием проведения «обновляющего» и «осуждающего» съезда ложное и построено на искажении фактов и норм Устава партии.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретарь председателя партии «Наша Украина» Виктора Ющенко Ирины Ванниковой, переданном УНИАН.

По ее словам, «Сергей Бондарчук поспешил сообщить о поддержке 14 областных организаций. Однако, проверка областных ячеек доказала, что заседание советов в Чернигове, Херсоне не проводилось. Состояние Донецкой и Крымской организаций таково, что собираться на партийные мероприятия там просто некому. Очевидно, вся региональная поддержка сосредоточена в Киевской городской организации, а точнее в лице недовольного ее руководителя господина Ницоя, а еще - случайных лиц в некоторых областных организациях, которые самовольно взяли на себя полномочия выступать от имени областных ячеек. В конечном счете, засвидетельствовать факт проведения заседания советов местных организаций должны были бы протоколы, направленные в исполком партии по адресу: Киев, переулок Шевченко, 18\19. В настоящее время таких юридических документов нет».

Как отмечает И.Ванникова, «в таких условиях доказывать свою правоту путем икажения Устава - стыдно. Ведь созыв съезда, на который нацелились С.Бондарчук и его окружение, невозможен без проведения заседания Политического совета партии «Наша Украина». Именно Политический совет должен определить квотное представительство областей на съезде, а также утвердить проект повестки дня съезда, даже если инициативу проявят местные ячейки. Обойти этот механизм невозможно согласно действующему уставу партии.

Заседание Политического Совета партии при участии лидера «Нашей Украины» В.Ющенко состоится 9 февраля в 12:00, сообщила И.Ванникова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, официальный сайт партии «Наша Украина» сообщил, что 14 областных организаций партии «Наша Украина» требуют проведения съезда и принятия новой стратегии.

Отмечается, что с 29 января по 5 февраля 2013 года состоялись заседания советов 14 областных организаций политической партии «Наша Украина»: Волынского, Донецкого, Закарпатского, Запорожского, Киевского, Кировоградского, Николаевского, Полтавского, Тернопольского, Херсонского, Черниговского, городов Киев и Севастополь и АР Крым. Главным лейтмотивом заседаний, сообщает пресс-служба, стало требование к президиуму немедленно созвать партийный съезд, на котором проанализировать причины кризиса в партии, сделать кардинальные кадровые изменения в руководстве и восстановить оппозиционный курс «Нашей Украины». По уставу «Нашей Украины», этого количества парторганизаций достаточно для принятия президиумом решения о созыве съезда партии, отмечалось в сообщении.

«Советы областных организаций осуждают курс В.Ющенко (лидера партии — УНИАН) и его окружения на раскол партии и сохранение лояльности к власти Януковича и Партии регионов», - говорится в сообщении.