Эксперт: Никакой евроинтеграции не будет ни весной, ни осенью

Никакого углубления интеграции Украины с Европейским Союзом даже при условии подписания соглашения об ассоциации не состоится, ведь после подписания соглашение еще должно быть ратифицировано парламентами европейских стран. Об этом в эфире «5 канала» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я считаю, что никакой евроинтеграции не будет ни весной, ни осенью. Даже принятии решения об ассоциации, даже если оно будет подписано осенью, оно не будет ратифицировано, по крайней мере – ближайшие два года. Даже если оно будет ратифицировано – это ровным счётом ничего не означает. Никаких обязательств Европейский Союз по отношении к Украине, которая находится в критическом состоянии, в смысле экономики, помощи Украине не берёт на себя и не возьмёт. Поэтому, Украина должна выпутываться из своих проблем самостоятельно. Очевидно, что ресурсов Украине для этого мало и нужно искать пути, для того, чтобы выйти из этого трудного положения», - заявил Погребинский.