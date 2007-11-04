Несмотря на запрет ”Русский марш” в Симферополе состоялся

В Симферополе прошел «Русский марш» с участием более тысячи человек

Симферополь. 4 ноября. УНИАН. В Симферополе сегодня, 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, ряд пророссийских общественно-политических организаций Крыма провели так называемый «Русский марш».

Как передает корреспондент УНИАН, в Симферополе прошли две акции - одна была организована активистами Славянской партии и ее союзниками (она собрала порядка 200 человек), вторую акцию провели активисты партии «Русский блок», Русской общины Крыма и Крымского казачьего союза (эта акция собрала более тысячи человек).

Акция активистов партии «Русский блок» и ее союзников началась с митинга возле Верховной Рады Крыма. Митингующие держали в руках флаги России, Крыма, Андреевские флаги, стяги своих общественно-политических сил, а также транспаранты с надписями: «4 ноября - День народного единства», «Русскому языку - государственный статус», «Освободим мать городов русских - Киев - от фашистской скверны» и т.п.

Кроме того, митингующие держали в руках портреты Президента РФ Владимира ПУТИНА с надписью: «За Родину! За Путина! За русский язык!». Участники акции периодически скандировали: «Россия, Украина, Белоруссия - единство!», «В единстве русских – сила!» и т.д.

Участники митинга критиковали сегодняшнюю власть в Украине, сравнивали нынешних Президентов Украины и Грузии с лже-Дмитрием, а президентских жен - с Марией Мнишек.

В ходе митинга сообщалось, что лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер крымского парламента Сергей ЦЕКОВ сегодня находится в Кремле на приеме у Президента РФ В.ПУТИНА.

После митинга участники «Русского марша» в Симферополе прошли к памятнику полководцу Александру Суворову. Там состоялось возложения цветов «великому полководцу от легендарных потомков» и прошел мини-митинг. Люди скандировали: «Великой России - Ура!», «Слава великому Суворову!».

Как заявил журналистам лидер крымской организации партии «Русский блок», депутат ВР АРК Олег РОДИВИЛОВ, никто не запрещал его политической силе проводить сегодня «Русский марш» в Симферополе. «Запрета общественной организации на шествие – нет. Республиканская организация партии «Русский блок» не является обычной организацией, она является часть партии соотечественников – партии «Русский блок», - сказал О.РОДИВИЛОВ.

Как сообщал УНИАН, накануне пресс-служба крымской прокуратуры сообщила, что суд запретил проведение 4 ноября в Симферополе «Русского марша». Как говорилось в сообщении, суд, детально рассмотрев доводы городской власти и представителей сторон, запретил общественным организациям «Русский фронт Сергея Шувайникова», «Русская община Симферополя», «Русский национальный съезд», «Конгресс русских общин Крыма», партии «Русский блок», организации «В будущее – с Россией», УНП, УРП «Собор», инициативной группе жителей города и т.д. проведение массовых акций и маршей в Симферополе в воскресенье – 4 ноября.