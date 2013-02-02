Турчинов говорит, что оппозиция будет добиваться создания ВСК для «дел Тимошенко»
Оппозиция будет настаивать на создании ВСК ВР по расследованию фальсификаций уголовных дел против Тимошенко.
Оппозиция будет настаивать на создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фальсификаций уголовных дел в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и попыток скрыть правду об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня и «других жертв кровавого донецкого криминалитета».
Об этом в интервью LB.ua заявил народный депутат, председатель политсовета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов, сообщает пресс-служба «Батькивщины».
«Объявив акцию общественного неповиновения, Тимошенко сформулировала четкие, абсолютно законные требования. Нарушаются ее элементарные - как человека, гражданина, женщины – права, и мы не можем закрывать на это глаза», - сказал он.
Кроме того, по мнению А.Турчинова, предметом расследования следственной комиссии должно стать также убийство в 2007 году народного депутата от Партии регионов Евгения Кушнарева. По словам А.Турчинова, Е.Кушнарёв был сильным политиком, лидером, “и многие “недонецкие” сторонники “регионов” считали его реальной альтернативой Виктору Януковичу”.
“Мотивы и последствия выстрелов в Изюме до конца не изучены, и точка в этом деле, как и в деле Щербаня, не поставлена”, - сказал А.Турчинов.