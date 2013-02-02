Турчинов говорит, что оппозиция будет добиваться создания ВСК для «дел Тимошенко»

Оппозиция будет настаивать на создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фальсификаций уголовных дел в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и попыток скрыть правду об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня и «других жертв кровавого донецкого криминалитета».

Об этом в интервью LB.ua заявил народный депутат, председатель политсовета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

«Объявив акцию общественного неповиновения, Тимошенко сформулировала четкие, абсолютно законные требования. Нарушаются ее элементарные - как человека, гражданина, женщины – права, и мы не можем закрывать на это глаза», - сказал он.

Кроме того, по мнению А.Турчинова, предметом расследования следственной комиссии должно стать также убийство в 2007 году народного депутата от Партии регионов Евгения Кушнарева. По словам А.Турчинова, Е.Кушнарёв был сильным политиком, лидером, “и многие “недонецкие” сторонники “регионов” считали его реальной альтернативой Виктору Януковичу”.

“Мотивы и последствия выстрелов в Изюме до конца не изучены, и точка в этом деле, как и в деле Щербаня, не поставлена”, - сказал А.Турчинов.