Соратники Тимошенко: власть перешла все границы здравого смысла

В партии “Батькивщина” расценивают как заказное заявление генерального прокурора Украины Виктора Пшонки о причастности бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко к организации убийства народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом идет речь в заявлении “Батькивщины”, текст которого передан УНИАН.

В партии отмечают, что 18 января стал самым позорным днем в истории украинской правоохранительной системы, когда власть продемонстрировала полное, абсолютное пренебрежение к правам человека и нормам закона.

“Утром по прямому приказу Януковича «Беркут» при поддержке бритоголовых молодчиков применил физическую силу к женщинам-народным депутатам, которые присоединились к лидеру оппозиции Юлии Тимошенко в акции гражданского неповиновения и на протяжении двух дней поддерживали нашего лидера в больнице. Был грубо нарушен закон и права человека. День продолжился очередных судебным фарсом в харьковском суде. А апогеем позора под вечер стал озвученный генпрокурором заказ Януковича о намерении осудить лидера оппозиции Юлию Тимошенко к пожизненному заключению ”, - подчеркивается в заявлении.

В “Батькивщини” отмечают, что власть перешла все границы здравого смысла и достигла дна правового нигилизма и морального падения. “Понимая, что в грязных пустых делах против Юлии Тимошенко в ближайшее время поставит точку Европейский суд по правам человека, соратники Януковича пошли на дерзкий и лживый отчаянный шаг”, - заявили в оппозиционной партии.

Как сообщал УНИАН, В.Пшонка сегодня, 18 января, заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются бывшие премьер-министры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

“Я хочу сказать, что завершено расследование уголовного дела по убийству народного депутата Щербаня. Те, кто совершил это преступление, отбывают пожизненное наказание, но есть и были заказчики этого тяжелого преступления. Следствие Генеральной прокуратуры Украины в рамках нового Уголовного процессуального кодекса завершило уголовное дело, где выдвинуло подозрение Тимошенко в организации убийства. Собраны материалы досудебного следствия, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко действительно заказала это убийство вместе с Лазаренко”, - заявил В.Пшонка.

По словам генпрокурора, сегодня следственная группа приехала в Харьков, чтобы вручить Ю.Тимошенко «подозрение о совершении этого преступления»,

По его данным, Ю.Тимошенко уже начала знакомиться с документом, которым ей предъявлено подозрение о причастности к организации убийства Е.Щербаня.

В.Пшонка также сообщил, что выдвинутое Ю.Тимошенко подозрение, согласно Уголовному кодексу, предусматривает наказание до пожизненного заключения.