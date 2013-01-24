Герега предлагает и выборы в Киевсовет проводить по мажоритарной системе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

“В Киеве неоднократно подымался вопрос об определении наиболее оптимальной избирательной системы. Выборы в Киевсовет проходили как по мажоритарной, так и по пропорциональной системе. Учитывая этот опыт, можно сказать, что мажоритарная система проявила себя более эффективно. Персональная ответственность депутатов перед избирателями побуждает их к более плодотворной и взвешенной работе”, - подчеркнула секретарь Киевсовета.

В то же время Г.Герега заметила, что с введением пропорциональной системы в работе Киевсовета появилось больше политики.

Также секретарь Киевсовета считает дискриминационной для города норму, которой состав Киевской городской избирательной комиссии, обеспечивающей выборы городского головы и депутатов Киевсовета, назначается Центральной избирательной комиссией.

«С точки зрения учета прав территориальных громад целесообразнее было бы формировать состав Киевской городской избирательной комиссии на паритетных началах, при участии Киевского городского совета и ЦИК», - прибавила Г.Герега.