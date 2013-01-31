Регионалы не намерены отпускать Тимошенко на лечение за границу
“Регионал” Олейник исключает возможность лечения Тимошенко за границей.
Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник исключает возможность лечения осужденной за превышение служебных полномочий экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за границей.
Об этом говорится в комментарии В.Олейника, обнародованном на сайте Партии регионов.
“Назовите мне хотя бы один случай, когда осужденного отправляют на лечение в другое государство. Такого вы не найдете во всем мире», - сказал депутат.
По его словам, Украине необходимо соблюдать общие стандарты. «Иначе мы разрушаем Конституцию, когда делаем исключения для отдельных категорий граждан», - добавил он.
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В.Олейник считает, что в случае возникновения необходимости, Ю.Тимошенко будет сделана операция в Украине. «В случае необходимости можно пригласить (заграничных) специалистов», - добавил народный депутат.
Как сообщал УНИАН, сегодня во время собрания оппозиционных депутатов в парламенте лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что одна из первых задач оппозиции - добиться лечения Ю.Тимошенко в клинике за границей.
Кроме того, защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко отметил, что украинским законодательством не запрещено направлять заключенных на лечение за границу.
«Есть базовая статья 7 Уголовно-исполнительного кодекса, которая говорит, что любое лицо, которое находится в заключении, имеет все те же права, что и обычные люди, за исключением тех прав, которые прямо ограничены законом. Также у нас есть законодательство о медицине. Называется «Основы законодательства Украины о здравоохранении». Статья 36 «Направление больных на лечение за границу»: граждане Украины могут направляться на лечение за границу в случае необходимости предоставления того или иного вида медицинской помощи больному и невозможности ее предоставления в заведениях здравоохранения Украины. Государственные органы должны способствовать выезду граждан Украины за границу и пребыванию там в период лечения», - отметил С.Власенко.