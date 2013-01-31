Регионалы не намерены отпускать Тимошенко на лечение за границу

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник исключает возможность лечения осужденной за превышение служебных полномочий экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за границей.

Об этом говорится в комментарии В.Олейника, обнародованном на сайте Партии регионов.

“Назовите мне хотя бы один случай, когда осужденного отправляют на лечение в другое государство. Такого вы не найдете во всем мире», - сказал депутат.

По его словам, Украине необходимо соблюдать общие стандарты. «Иначе мы разрушаем Конституцию, когда делаем исключения для отдельных категорий граждан», - добавил он.

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В.Олейник считает, что в случае возникновения необходимости, Ю.Тимошенко будет сделана операция в Украине. «В случае необходимости можно пригласить (заграничных) специалистов», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время собрания оппозиционных депутатов в парламенте лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что одна из первых задач оппозиции - добиться лечения Ю.Тимошенко в клинике за границей.

Кроме того, защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко отметил, что украинским законодательством не запрещено направлять заключенных на лечение за границу.

«Есть базовая статья 7 Уголовно-исполнительного кодекса, которая говорит, что любое лицо, которое находится в заключении, имеет все те же права, что и обычные люди, за исключением тех прав, которые прямо ограничены законом. Также у нас есть законодательство о медицине. Называется «Основы законодательства Украины о здравоохранении». Статья 36 «Направление больных на лечение за границу»: граждане Украины могут направляться на лечение за границу в случае необходимости предоставления того или иного вида медицинской помощи больному и невозможности ее предоставления в заведениях здравоохранения Украины. Государственные органы должны способствовать выезду граждан Украины за границу и пребыванию там в период лечения», - отметил С.Власенко.