КИУ: время киевской власти истекает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

«Назначить эти выборы должна Верховная Рада Украины своим постановлением. Если она этого не сделает, хотя она должна была уже давно, по меньшей мере, выборы мэра объявить, - она не выполнит своих конституционных обязанностей. Что ей за это будет? Ничего» - заметил он.

А.Черненко выразил убеждение, что еще после отставки Леонида Черновецкого парламент должен был назначить внеочередные выборы городского председателя столицы.

Председатель КИУ заметил, что в мае 2013 года истекает срок полномочий городского председателя, который уже и так в отставке, и самого городского совета.

«Последний срок, когда должны состояться выборы, – это конец мая» - сказал он.

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Кроме того, А.Черненко считает, что необходимо организовать кампанию «общественного политического давления», чтобы киевляне получили легитимного городского председателя.

По его убеждению, выборы городского председателя Киева должны проходить в два тура, а не в один. «Проведение выборов в два тура, которое может обеспечить нормальное представительство и качественного городского председателя, – это намного дешевле, чем то, как сегодня распыляется городской бюджет» - сказал он.

Он добавил, что выборы мэра в два тура – это «большее доверие».

Также, по мнению А.Черненко, выборы мэра столицы будут очень сложными, напряженными и конкурентными.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской председатель Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского председателя был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

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19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет обязанности Киевского городского председателя, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы.

1 октября Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и самоуправления рекомендовал парламенту принять решение о проведении выборов мэра Киева весной 2013 года.

Фракция партии «УДАР» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о проведении выборов в Киеве в первую неделю июня 2013 года. По словам лидера фракции Виталия Кличко, законопроектом предлагается одновременно провести выборы мэра и депутатов Киевсовета. Кроме того, «УДАР» предлагает вернуть мэру столицы ряд полномочий.

Законопроектом предусмотрено установить, что выборы мэра Киева проводятся в два тура.