УДАР: провластного большинства в Киевсовете уже не существует

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко", об этом он заявил после того, как был объявлен длительный перерыв в заседании сессии 20 декабря.

“Персональное голосование, которого в сессионном зале удалось достичь 20 декабря благодаря народным депутатам от “УДАРа”, показало, что провластного большинства, которое долгое время создавали сначала Черновецкий, а затем Попов, де-факто не существует. Это и не удивительно, поскольку кто-то из «молодой команды» за решеткой, кто-то – в бегах, кто-то просто годами не посещает заседания Киевсовета, а их карточки продолжают голосовать”, - сказал А.Странников.

По мнению депутата, если на каждой сессии Киевсовета обеспечивать исключительно персональное голосование, то ни одно решение, выгодное власти, не будет принято.

“Однако, большинства нет и у оппозиции. Это свидетельствует о начале политического кризиса в Киевсовете”, - отметил А.Странников.

По его словам, особенно возмутила реакция некоторых депутатов Киевсовета на абсолютно законные требования народных депутатов голосовать лично. «Когда слышишь оскорбления, угрозы и откровенную “феню”, невольно начинаешь верить слухам о наличии в Киевсовете бывших и нынешних криминальных авторитетов. Такой Киевсовет киевлянам не нужен”, - заявил депутат, отметив, что все это лишний раз подтверждает необходимость скорейшего проведения выборов Киевсовета и мэра Киева.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря около 16.00 секретарь Киевсовета Галина Герега объявила перерыв в заседании Киевсовета в связи с «неплодотворной» работой депутатов.

В повестке дня работы Киевсовета было более 260 вопросов. По состоянию на 16.00 депутаты рассмотрели всего 15 вопросов (заседание началось в 10.00). Причем значительная часть рассмотренных проектов решений набрала лишь около половины минимального количества голосов, необходимых для их принятия.

Г.Герега и руководители всех фракций Киевсовета пошли на согласительный совет, чтобы определиться, когда продолжить заседание.

Позже председатели двух фракций Киевсовета сообщили УНИАН, что заседание Киевсовета продолжится 25 декабря. В то же время в секретариате Киевсовета официальной информации относительно даты продолжения заседания не было.