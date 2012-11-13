КИУ: ни власть, ни оппозиция не заинтересованы в выборах мэра Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

«Я не знаю, что сейчас подвигнет власть проводить выборы в Киеве, где она проиграла все округа», - сказал он и допустил, что власть могла бы попробовать найти «более приемлемого» кандидата.

В то же время, отметил эксперт, под вопросом - участие оппозиции в этих выборах. «Пойдет ли Кличко из парламента на киевские выборы или не пойдет, договорится ли оппозиция о едином кандидата или не договорится», - сказал О.Черненко.

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По его мнению, на сегодняшний день в этих выборах не заинтересована ни власть, ни, тактически, оппозиция. «Стратегически они будут заявлять и заявляют, что эти выборы нужны», - добавил А.Черненко.

Он считает, что решение о выборах мэра Киева будет принято уже тогда, когда соберется новая Верховная Рада и будет решен вопрос пяти проблемных мажоритарных округов.

В то же время, А.Черненко напомнил, что, в соответствии с Конституцией, крайний срок избрания мэра Киева - весна 2013 года.

Как известно, согласно результатам выборов, во всех 13 киевских мажоритарных округах победу одержали представители оппозиционных сил – ВО «Батькивщина», партий «УДАР» и ВО «Свобода». Согласно рейтингу политсил по результатам голосования на выборах в ВР в Киеве, Партия регионов занимает 4-е место. На первом месте – ВО «Батькивщина», на втором – «УДАР», на третьем – ВО «Свобода», у КПУ – 5-е место.

В интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина" председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал назвал «безобразием» неназначение Верховной Радой выборов мэра Киева.