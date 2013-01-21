Муж Тимошенко: псевдообвинение в убийстве Щербаня – это срыв саммита Украина-ЕС

Об этом говорится в заявлении А.Тимошенко, переданном УНИАН.

Он отмечает, что 18 января «власть в лице Януковича и его соратников – Пшонки, Кузьмина - подали народу в сотый раз очередную порцию лжи - в этот раз о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня».

По словам А.Тимошенко, «последние заявления генерального прокурора В.Пшонки о якобы причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня показывают, что у власти закончились какие-либо доказательства по другим липовым делам и они уже совсем на грани полного безумия. Все разумные, объективные люди, которые следят за украинской политикой, понимают: моя жена и лидер оппозиции Ю.Тимошенко не имеет к организации убийства Е.Щербаня никакого отношения. И, чтобы не говорила об этом нынешняя власть – это откровенная ложь и верх цинизма».

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Как отмечает А.Тимошенко, «все должны понять следующее: псевдообвинение в убийстве Е.Щербаня – это срыв саммита Украина-ЕС и отдаление Украины от европейской интеграции».

По его словам, в «настоящее время власть не имеет никаких аргументов на ответ относительно резолюций Сената США, ПАСЕ, лидеров мира о необходимости немедленного освобождения лидера оппозиции Ю.Тимошенко и других политических узников. Мир уже не верит ни одному слову и дежурным обещаниям Виктора Януковича, которые являются выражением человека, переживающего уже не первый год моральные, политические и физические муки от мысли, что Ю.Тимошенко все-таки придется освободить из тюрьмы под давлением фактов, возможного и ожидаемого всеми с надеждой, положительного решения Европейского суда по правам человека, реакции и твердой позиции украинской и мировой общественности».

Как считает А.Тимошенко, «почти за три года своего правления власть В.Януковича прошлась по Украине хуже, чем фашисты за годы Второй мировой войны – истребили средний класс, разграбили экономику, вывезли за границу десятки миллиардов долларов, передали себе в собственность наиболее ценные земли и месторождения полезных ископаемых, превратили народ Украины в рабов. Конечно, В.Януковичу и его свите это нужно как-то замаскировать, скрыть, отвлечь внимание на другие события. Поэтому и придумывают новые и новые дела против Ю.Тимошенко и других патриотов Украины».

По словам А.Тимошенко, «после грязной работы Р.Кузьмина и В.Пшонки могут появится еще и другие обвинения в организациях всех политических убийств, которые осуществлялись за многие годы «донецкой братвой» на территории Украины и ее пределами...».

«Вопрос: почему за 21 год независимости Украины не было расследовано ни одного резонансного убийства сотен простых людей, а также серьезных политических конкурентов нынешней криминальной власти, которые произошли на Донбассе? Почему прокуратуры - ни местные, ни областные - не давали хода всем этим страшным преступлениям? Почему столько лет не было серьезных пресс-конференций ни областной прокуратуры Донецкой области, ни официальных заявлений ГПУ относительно героического расследования и привлечения заказчиков и исполнителей этих убийств? И почему именно сейчас доблестные борцы и наши кристально честные прокуроры вспомнили вдруг об убийстве успешного бизнесмена, депутата, серьезного политического и бизнес-конкурента предыдущей и нынешней власти, Е.Щербаня? Ответ - он довольно прост и понятен любому гражданину Украины, но очень сложен для понимания общественности цивилизованных стран. Бывшие высокопоставленные чиновники Донецкой областной прокуратуры, а в настоящее время руководители ГПУ сознательно, обдумано, с разрешения и благословения высших руководителей государства скрывали и способствовали преступной деятельности нынешней власти, осуществляя тем самым тяжкие должностные преступления», - отмечает А.Тимошенко.

По его словам, «события в Украине еще раз подчеркивают, что власть находится на черте, перейдя которую, наступает конфронтация с украинским народом. Люди с каждым днем живут все хуже и хуже. Видя бесперспективность и явный проигрыш во всех делах в отношении Ю.Тимошенко, нынешняя власть все силы бросила на беспрецедентные фальсификации о якобы причастности Ю.Тимошенко к убийствам».

А.Тимошенко призывает всех честных людей не верить ни единому слову «оккупантов при власти».

По его словам, «у власти задача простая – не дать Ю.Тимошенко дожить до выборов, ее хотят сначала осудить пожизненно, а затем убить».

«Боритесь за свое будущее. Ю.Тимошенко защищала вас – пришло время защитить ее. Не будьте равнодушными. Завтра они придут за вами. Я обращаюсь к лидерам ведущих стран мира - защитить Украину от оккупационной власти и провести немедленное расследование действий режима В.Януковича…», - говорится в заявлении А.Тимошенко.