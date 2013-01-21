ГПУ показала видео, как Тимошенко вручали сообщение о подозрении в убийстве

В ГПУ отмечают, что показали это видео для того, чтобы засвидетельствовать, что во время вручения уведомления не были нарушены процессуальные требования.

На видео видно, как Тимошенко слушает начальника Качановской исправительной колонии Колпащикова, пока он зачитывает ей текст подозрения, сообщает ТСН.

Отметим, что видео было также продемонстрировано во время встречи генерального прокурора Виктора Пшонки с представителями иностранных дипломатических миссий в Украине.

Участие в мероприятии приняли также министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева и председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков.

Пшонка отметил, что во время вручения уведомления Тимошенко не были нарушены ее права, в том числе и право на защиту. По его словам, это криминальное дело передадут в суд только после проведения всех процессуальных действий, согласно требованиям закона. Генпрокурор также отметил, что только суд установит виновность или невиновность подозреваемой.