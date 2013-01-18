Врач: Тимошенко была в состоянии смешанного физиологического и медикаментозного сна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный врач ЦКБ “Укрзализныци” Михаил Афанасьев на брифинге перед больницей, комментируя распространенную защитником Ю.Тимошенко Сергеем Власенко информацию о критическом состоянии здоровья экс-премьера.

“Была усталость, был эпизод усиления боли в спине. В связи с этим мы дали ей препарат обезболивающий и легкий успокоительный препарат. И, на наш взгляд, прошла усталость, и прием этих препаратов вызвал сон. Это был смешанный физиологический и медикаментозный сон”, - сказал М.Афанасьев.

Он отметил, что сейчас Ю.Тимошенко уже вернулась в нормальное состояние.

“Я разговаривал с ней час назад, она находилась в положении сидя, сейчас она пошла в душ и вернулась к обычному образу жизни”, - сказал М.Афанасьев.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.Тимошенко С.Власенко сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил, что Ю.Тимошенко находится в критическом состоянии.

Депутат отметил, что сегодня был допущен к Ю.Тимошенко. “Она была в душевой. Когда я вошел, я подумал - она умерла. В течение двух минут она меня не узнавала”, - сказал С.Власенко. Он отметил, что Ю.Тимошенко была мертвенно бледна, не реагировала на него в течение двух минут.

С.Власенко сообщил, что сразу вызвал главного врача ЦКБ “Укрзализныци” Михаила Афанасьева. Защитник отметил, что Ю.Тимошенко были предоставлены медикаменты. По словам С.Власенко, ей измерили артериальное давление, но показатели не выходили за пределы нормы. По его словам, М.Афанасьев отметил, что это состояние Ю.Тимошенко может быть связано с последними событиями.

Сегодня рано утром правоохранители насильно выдворили из помещения трех народных депутатов-женщин, которые с 16 января находились в больнице с Ю.Тимошенко. Одна из них, Александра Кужель, заявила, что Ю.Тимошенко находится в тяжелом состоянии, она не может стать на правую ногу.