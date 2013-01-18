Немецкий политолог считает абсурдным поведение Украины

Об этом А.Умланд заявил в программе «Политклуб с Виталием Портниковым» на ТВi, комментируя слова российских правительственных чиновников, что вступление в Таможенный союз поможет Украине лучше торговать с ЕС и приблизиться к Европейскому Содружеству.

"По оценкам специалистов, вступление в Таможенный союз ухудшит экономическую ситуацию в Украине. Мне кажется абсолютно бессмысленным то, что Украина каким-то образом может через вступление в Таможенный союз приблизиться к Европе", – цитирует А.Умланда пресс-служба ТВi.

По его словам, это было бы возможным, если бы Россия тоже вела переговоры с ЕС о зоне свободной торговли или политической ассоциации.

"Если Украина через Россию, через Таможенный союз якобы может приблизиться к Европе, почему бы тогда России, Казахстану и Беларуси не вести переговоры об ассоциации? Напротив, сейчас идет отчуждение России от ЕС, в частности, от Германии. До недавнего времени у Германии была совсем иная позиция среди западных стран относительно России. Но сейчас она исчезает прямо на глазах", – сказал А.Умланд.

"На фоне этого отчуждения эта идея, что Украина приблизится через Таможенный союз к Евросоюзу, – это просто бред", – подчеркнул эксперт.

А.Умланд также считает, что если Украина придет к осеннему саммиту "Восточного партнерства" в нынешнем состоянии, то она не будет претендовать на подписание соглашений с ЕС.

"Если в ноябре все будет так, как сегодня, то, можно сказать, ничего подписано не будет. Абсолютно однозначно! Хотя бы какие-то условия из сформулированных должны быть выполнены. Иначе в европейских странах не смогут оправдать подписания с такой страной такого долговременного договора", – отметил А.Умланд.

Он добавил, что если бы Украина все-таки подписала планируемые документы с ЕС, "это был бы наибольший договор, который Евросоюз когда-либо заключал со страной, не являющейся членом ЕС".