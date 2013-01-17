Невыездным Сергея Власенко сделала бывшая жена

По ее словам, Сергей Власенко не выплачивает ей алименты на двоих детей - родной дочери депутата Полине и удочеренной им Марии – ребенка Окунской от предыдущего брака. Именно это стало причиной решения Государственной таможенной службы Украины отказать Сергею Власенко в возможности выехать за пределы страны. Такому решению предшествовали длительные судебные разбирательства между бывшими супругами. «Я отсудила у Сергея Власенко законную половину дома и половину автомобиля. И за эту половину машины Власенко должен мне материальную компенсацию. По этой причине я подала заявление в суд о долге, а по закону должников не выпускают за границу… Закон написан для всех, я только добиваюсь его выполнения. Я смогла добиться справедливого решения, надеюсь, что смогу получить и долг», - сказала Наталья Окунская.

По ее словам, бракоразводный процесс с депутатом, имевший место в 2008 году, был сложным, а его последствия влияют на жизнь модели и ее детей до сих пор. В свое время Окунская добровольно подписала отказ от претензий на имущество Сергея Власенко, после чего для нее совершенной неожиданностью стали инициированные экс-супругом судебные разбирательства по поводу родительских прав на дочерей «После того, как я отстояла право воспитывать своих дочерей, я решила вернуть все,от чего подписала отказ. И тут началось: десятки исков против меня (в том числе два – по уголовным делам!), постоянный контроль депутатскими запросами над моими доходами, требование признать наш брак фиктивным, его официальный отказ от моей дочери, которая называла его отцом в течение семи лет…», - негодует Окунская.

Еще больше экс-супругу удивляют попытки Сергея Власенко представить свой «невыездной» статус как политическую репрессию против него и Партии «Батькивщина». «О каких репрессиях речь? Это кидает тень на всю партию… Странно, когда человек, сражающийся за справедливость в Европейском суде, отказывается отдать многодетной матери то, что принадлежит ей по закону», - считает Наталья Окунская.

Напомним, что пресс-служба «Батькивщины», комментируя сложившую ситуацию, обвинила действующую власть в попытке свести на нет усилия оппозиции и помешать сторонникам экс-премьера Украины Юлии Тимошенко довести их миссию до победного конца. Свою точку зрения соратники по партии мотивируют тем, что запрет на выезд за границу Власенко получил именно тогда, когда должен был отправиться в Страсбург для подготовки защиты Тимошенко в Европейском суде по правам человека. Комментируя это заявление, Наталья Окунская высказала предположение, что для ее бывшего мужа такая ситуация в определенной степени даже выгодна, поскольку результат банальной человеческой нечистоплотности можно в глазах общественности выдать за преследования властей.