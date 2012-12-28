Глава одесской «Свободы» обвиняет власть в провокациях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», об этом заявил народный депутат от ВО «Свобода», председатель Одесской облорганизации партии Павел Кириленко, комментируя провластную акцию, направленную против «Свободы», которая состоялась возле областного совета 26 декабря.

По словам П.Кириленко, к зданию Одесского областного совета автобусами свозили работников государственных и коммунальных предприятий. «По нашей информации, им грозили увольнением в случае игнорирования акции. И это тогда, когда многим из них не выплачивают заработную плату уже 2 месяца. Другим присутствующим – преимущественно студентам, которых накануне массово вербовали в общежитиях, и пенсионерам за час участия в акции организаторы обещали от 50 до 100 гривень», - заявил он.

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П.Кириленко отметил, что «протестную акцию 21 декабря против антинародной, коррумпированной, антиукраинской деятельности Одесского городского совета», руководители города и области стремятся перевести в плоскость межнационального противостояния.

«Они не заботятся о том, что не выплачивается заработная плата учителям, не объясняют, почему не улучшаются услуги ЖКХ. Вместо этого одесские чиновники свели свою деятельность к навешиванию ярлыка «фашист» всем, кто публично имеет смелость заявить о преступлениях власти – будь-то предприниматели, научные работники или спортсмены», - отметил П.Кириленко.

Он предположил, что в чиновники почувствовали страх после событий 21 декабря, когда люди ворвались на сессию горсовета.

П.Кириленко отметил, что, несмотря на угрозы со стороны «антиукраинской администрации Матвийчука-Костусева», «Свобода» продолжит контролировать действия власти и сделает все для того, чтобы деятельность, в частности Одесского городского совета, была прозрачной, а мнение одесситов учитывали во время принятия важных для города решений. «Отныне ни одна сессия не обойдется без нашего участия», – заверил П.Кириленко.

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Он также отметил, что инициаторами акции «с бредовым названием «антифашистский митинг» являются одиозные украинофобы - председатель областной государственной администрации Эдуард Матвийчук и городской председатель Алексей Костусев».

Как сообщал УНИАН, 21 декабря сторонники ВО «Свобода», обманутые инвесторы и предприниматели рынков пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета. Как говорится в сообщении пресс-службы областной организации ВО «Свобода», акция протеста перед зданием мэрии организована против переименования одной из улиц города, которая сейчас носит имя Ивана и Юрия Лип.

Одесская городская организация ВО «Свобода» обвинила охрану мэрии Одессы в применении против митингующих возле здания городского совета слезоточивого газа и водометов.

По данным начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Сергея Резникова, против участников событий возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 296 УК Украины - хулиганские действия, совершенные группой лиц с применением предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан. Были допрошены около 100 человек. Установлены все лица, принимавшие участие в штурме мэрии, в частности, в демонтаже входной двери.

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26 декабря в Одессе, возле здания областной государственной администрации, состоялся «антифашистский митинг», в котором приняли участие несколько тысяч человек.

На митинге принято решение о создании Антифашистского комитета.

В резолюции митинга также говорится: "Мы солидарны с Европарламентом, который однозначно осудил действия всеукраинской организации "Свобода" и подобного рода профашистских организаций в Украине и обратился с призывом ко всем так называемым "оппозиционным" партиям и силам в Верховной Раде не взаимодействовать, не поддерживать и не формировать коалиций с этой партией. Потому что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды, пропагандируемые ими, противоречат фундаментальным ценностям и принципам Европейского Союза, в который стремится сегодня Украина".