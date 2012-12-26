Участники «антифашистского митинга» в Одессе напали на журналистов
Редактор издания «Взгляд из Одессы» Игорь Столяров и корреспондент этого же издания Богдан Осинский подверглись нападению во время «антифашистского митинга» под зданием Одесского областного совета.
Как рассказали УНИАН сами журналисты, неизвестные, имевшие вид боевиков, напали на них в тот момент, когда увидели, что журналисты общаются с участниками митинга.
«Один из этих «бравых парней», вероятнее всего, так называемых охранников митинга, без каких-либо объяснений попытался резко вырвать из рук корреспондента Б.Осинского видеокамеру, но ему это не удалось. Затем бандит нанес несколько провоцирующих ударов в область груди и стал требовать предъявить удостоверение редакции. Сам же «охранник» никаких документов не предъявлял», - рассказал И.Столяров.
По словам потерпевшего, боевик также угрожал отвести его в машину, «где разберутся». Затем он пытался ударить журналиста ногой - этот момент запечатлен на видео.
Как утверждают журналисты, именно это – фиксация на видео и стремление помешать данному процессу - побудило «вмешаться» напарника нападавшего наброситься на редактора «Взгляда из Одессы».
Сотрудники милиции, присутствовавшие на митинге, никак на инцидент не отреагировали. Они лишь потребовали «стать в сторонку и снимать митинг с расстояния». Кроме того, милиционеры потребовали какую-то «заявку на съемку митинга».
Вместе с тем, заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи «по-дружески пригласил» Б.Осинского «сходить в Приморский райотдел милиции».
«Ты сходи в Приморский, чтобы тебя не искали. Ты же там активный участник был», - цитирует слова милицейского полковника сам Б.Осинский, отмечая, что его стремятся «приобщить» к событиям 21 декабря у здания Одесской мэрии.
В ответ журналист пояснил, что находился возле мэрии в качестве корреспондента и выполнял служебные обязанности.
По его словам, он предложил милиции действовать в рамках закона и, в случае необходимости, направить ему повестку.
Как сообщал УНИАН, 21 декабря сторонники ВО «Свобода», обманутые инвесторы и предприниматели рынков пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета. Участники штурма сломали входные двери в горсовет.
Одесская городская организация ВО «Свобода» обвинила охрану мэрии Одессы в применении против митингующих возле здания городского совета слезоточивого газа и водометов.
Прокуратура Одессы начала уголовное производство по факту штурма мэрии Одессы.
Сегодня, 26 декабря, в Одессе у здания областной государственной администрации прошел митинг, на котором было принято решение о создании Антифашистского комитета.
На митинге присутствовали несколько тысяч человек, у многих в руках - флаги Партии регионов, Компартии Украины, партии «Родина», а также государственные флаги Украины.
Некоторые держат транспаранты: «Фашизм не пройдет», «Мы не приглашали «Свободу» в Одессу».