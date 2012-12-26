Участники «антифашистского митинга» в Одессе напали на журналистов

Как рассказали УНИАН сами журналисты, неизвестные, имевшие вид боевиков, напали на них в тот момент, когда увидели, что журналисты общаются с участниками митинга.

«Один из этих «бравых парней», вероятнее всего, так называемых охранников митинга, без каких-либо объяснений попытался резко вырвать из рук корреспондента Б.Осинского видеокамеру, но ему это не удалось. Затем бандит нанес несколько провоцирующих ударов в область груди и стал требовать предъявить удостоверение редакции. Сам же «охранник» никаких документов не предъявлял», - рассказал И.Столяров.

По словам потерпевшего, боевик также угрожал отвести его в машину, «где разберутся». Затем он пытался ударить журналиста ногой - этот момент запечатлен на видео.

Как утверждают журналисты, именно это – фиксация на видео и стремление помешать данному процессу - побудило «вмешаться» напарника нападавшего наброситься на редактора «Взгляда из Одессы».

Сотрудники милиции, присутствовавшие на митинге, никак на инцидент не отреагировали. Они лишь потребовали «стать в сторонку и снимать митинг с расстояния». Кроме того, милиционеры потребовали какую-то «заявку на съемку митинга».

Вместе с тем, заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи «по-дружески пригласил» Б.Осинского «сходить в Приморский райотдел милиции».

«Ты сходи в Приморский, чтобы тебя не искали. Ты же там активный участник был», - цитирует слова милицейского полковника сам Б.Осинский, отмечая, что его стремятся «приобщить» к событиям 21 декабря у здания Одесской мэрии.

В ответ журналист пояснил, что находился возле мэрии в качестве корреспондента и выполнял служебные обязанности.

По его словам, он предложил милиции действовать в рамках закона и, в случае необходимости, направить ему повестку.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря сторонники ВО «Свобода», обманутые инвесторы и предприниматели рынков пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета. Участники штурма сломали входные двери в горсовет.

Одесская городская организация ВО «Свобода» обвинила охрану мэрии Одессы в применении против митингующих возле здания городского совета слезоточивого газа и водометов.

Прокуратура Одессы начала уголовное производство по факту штурма мэрии Одессы.

Сегодня, 26 декабря, в Одессе у здания областной государственной администрации прошел митинг, на котором было принято решение о создании Антифашистского комитета.

На митинге присутствовали несколько тысяч человек, у многих в руках - флаги Партии регионов, Компартии Украины, партии «Родина», а также государственные флаги Украины.

Некоторые держат транспаранты: «Фашизм не пройдет», «Мы не приглашали «Свободу» в Одессу».