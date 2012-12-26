«Свободе» не простили штурма мэрии Одессы

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге присутствовали несколько тысяч человек, у многих в руках - флаги Партии регионов, Компартии Украины, партии «Родина», а также государственные флаги Украины.

Некоторые держат транспаранты: «Фашизм не пройдет», «Мы не приглашали «Свободу» в Одессу».

Основная часть митингующих - пенсионеры и студенты, члены Союза советских офицеров, а также работники бюджетных организаций и чиновники. Последних к обладминстрации доставили на автобусах, припаркованных на прилегающих к зданию улицах.

Как отметил выступивший на митинге новоизбранный народный депутат Геннадий Труханов, Одесса — самый многонациональный город в стране и потому «любое проявление национализма для нас абсолютно недопустимо и нетерпимо».

На митинге принято решение о создании Антифашистского комитета, поскольку, как считают участники акции, события 21 декабря в Одессе показали, что «фашизм пытается поднять голову».

В резолюции митинга также говорится: "Мы солидарны с Европарламентом, который однозначно осудил действия всеукраинской организации "Свобода" и подобного рода профашистских организаций в Украине и обратился с призывом ко всем так называемым "оппозиционным" партиям и силам в Верховной Раде не взаимодействовать, не поддерживать и не формировать коалиций с этой партией. Потому что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды, пропагандируемые ими, противоречат фундаментальным ценностям и принципам Европейского Союза, в который стремится сегодня Украина".

Резолюцию митинга в ходе заседания сессии, проходящей в настоящее время в здании облсовета, зачитал председатель Областного совета мира Владимир Филипчук.

Депутаты областного совета поддержали резолюцию о создании Антифашистского комитета. За проголосовали 106 депутатов из 117 присутствующих в зале.

Митинг организован по инициативе областной и городской организаций Партии регионов – в ответ на инцидент 21 декабря у здания мэрии Одессы.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря сторонники ВО «Свобода», обманутые инвесторы и предприниматели рынков пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета. Участники штурма сломали входные двери в горсовет.

Одесская городская организация ВО «Свобода» обвинила охрану мэрии Одессы в применении против митингующих возле здания городского совета слезоточивого газа и водометов.

Прокуратура Одессы начала уголовное производство по факту штурма мэрии Одессы.