Главное за день: обзор топ-новостей

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Сегодня католики всего мира празднуют Рождество

Христиане западного обряда, которые пользуются григорианским календарем, празднуют сегодня Рождество Христово.

Донецкий губернатор: Госказначейство заблокировало 1,3 миллиарда

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий заявил, что в работе Госказначейства, «действительно, есть существенные проблемы, и отставание в сроках оплаты платежных поручений по местным бюджетам». Общая цена вопроса - 1,3 млрд гривен.

Рыбак интересуется, почему у Европы нет вопросов к Грузии, где "садят всех подряд"

Председатель ВР Владимир Рыбак заявляет, что не готов голосовать за декриминализацию статьи 365 УПК, по которой осуждены Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Также Рыбак заявил, что он поддерживает отмену неприкосновенности, но для оппозиции ее оставил бы.

Коммунистов возмущает, что Каськив до сих пор на должности, а не «в других местах»

КПУ требует от Азарова уволить с занимаемой должности председателя Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислава Каськива. В то же время Президент Янукович заявил, что намерен "перезагрузить" работу главы Госгентства. Сам же Каськив сегодня засветился в еще одном скандале. СМИ выяснили, что возглавляемое им Госагентсво предлагает провести Олимпиаду-2022 на землях, принадлежащих его двоюродному брату.

«Тушки» Табаловы вернулись в зал ВР и голосовали (фото)

Народные депутаты сын и отец Табаловы, которые отказались входить во фракцию «Батькивщина», принимали участие в работе сессии ВР и голосовали. Сама же Верховная Рада сегодня уже ушла на праздничные каникулы до 10 января.

ВР утвердила председателей профильных комитетов и их заместителей

Верховная Рада Украины приняла постановление «О комитетах Верховной Рады Украины 7 созыва», где определила руководителей всех профильных парламентских комитетов.

Янукович раскритиковал закупку поездов Hyundai

Открывая заседание Совета регионов, Янукович возмутился: «Что, нам не понятно, что эта техника не приспособлена к нашим условиям эксплуатации до конца?"

В Хмельницкой области неделю не могут расчистить дорогу к 12 селам

В Хмельницкой области из-за непогоды без транспортного сообщения уже больше недели остаются 12 населенных пунктов. Зато синоптики обещают, что завтра в Украине температура будет колебаться от 12 ° мороза на востоке до 14 ° тепла на юге Украины.

Руководить Нацбанком назначен Игорь Соркин

Исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины назначен Игорь Соркин, который с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя главы Нацбанка.

«Батькивщина» заявляет, что власть уничтожает Луценко физически

Оппозиция заявила, что решение Менского райсуда Черниговской области об отказе выпустить Луценко по состоянию его здоровья является «фактически судебным узакониванием пыток в отношении одного из политических оппонентов действующей власти».

СМИ назвали главных претендентов на пост главы Минкульта

По данным источников в Кабмине сегодня на должность министра культуры претендуют аж 4 человека.

Карасев объяснил, почему в правительство не попали Клюев и Колесников

Политолог считает, что Арбузов де-факто будет премьером, а Азаров остается в правительстве, потому что он из «политических дедов». Также Карасев назвал приоритеты власти на 2013-й и частично на 2014-й годы: приватизация «для своих» и мощный фискальное давление.

СМИ: Автор книги о «аферистке Тимошенко» был информатором Штази

Deutsche Welle выяснило, что Франк Шуманн, который выдал скандальную книгу "Аферистка. Дело Тимошенко" был информатором "Штази" (аналог советского КГБ в ГДР).