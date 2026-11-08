Россияне атаковали Одессу: есть погибшие, пострадала инфраструктура

Кроме того, в городе и в области зафиксированы случаи разрушения жилых домов.

Поздно вечером 7 ноября российские военные нанесли по Одессе удар с помощью дронов - по предварительным данным, погиб один человек, пострадала инфраструктура.

Как сообщает корреспондент УНИАН, очередная воздушная тревога была объявлена около 22:35. Мониторинговые каналы предупредили о приближении реактивных беспилотников, которые направляются в сторону Одесской области на большой высоте со стороны Черного моря.

Впоследствии начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что в результате атаки погиб человек.

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"Враг снова атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, один человек погиб. Соболезнования родным и близким", - написал Лысак в Telegram.

Местные Telegram-каналы сообщили, что повреждения якобы получила "Новая почта".

Днем 7 ноября россияне также атаковали Одесскую область - повреждены частные домовладения. По словам начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в частности, на севере региона ударный беспилотник попал в частный жилой дом.

"Разрушения значительные. Также загорелась приусадебная постройка", - заявил чиновник.

Кроме того, по его словам, в Одессе в результате вражеского удара было повреждено хозяйственное здание, в корегионального тором возник пожар.

По данным пресс-службы регионального управления ГСЧС, в Одессе в результате попадания произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием, также взрывной волной выбило рядом остекление в 4-этажном офисном здании. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки не было.

Удары по Одессе

Как писал УНИАН, 4 ноября российские военные нанесли удар по оптово-розничному промтоварному рынку "7-й километр", расположенному в пригороде Одессы. Сообщалось, что вспыхнул пожар, горели склады с обувью и другими вещами. Пострадали 38-летняя женщина и 65-летний мужчина, получивший множественные травмы. По другому адресу в результате попадания был повреждён почтовый терминал и произошло возгорание грузового автомобиля. Работу спасателей затрудняли воздушные тревоги и угроза повторных ударов.

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