«Тушки» Табаловы вернулись в зал ВР и голосовали (фото)

Они оба проголосовали за постановление относительно состава парламентских комитетов.

Кроме того, Табалов старший получил членство в комитете по вопросам бюджета.

Андрей Табалов стал членом комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Оппозиция заявляет, что они являются "тушками" и должны сложить с себя полномочия депутатов, потому что баллотировались от Батькивщины.

В первый день работы парламента депутаты от оппозиции с дракой вытолкали Табаловых из зала.

Украинская правда