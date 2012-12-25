«Тушки» Табаловы вернулись в зал ВР и голосовали (фото)

11:33, 25 декабря 2012
Политика
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Народные депутаты сын и отец Табалов, которые отказались входить во фракцию «Батькивщина», находятся в сессионном зале ВР и голосуют.

Табаловы в Раде / Фото: Hanna Hrabarska из Фейсбук

Они оба проголосовали за постановление относительно состава парламентских комитетов.

Кроме того, Табалов старший получил членство в комитете по вопросам бюджета.

Андрей Табалов стал членом комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

”Тушки” голосуют / Фото народного депутата Андрея Шевченко

Оппозиция заявляет, что они являются "тушками" и должны сложить с себя полномочия депутатов, потому что баллотировались от Батькивщины.

В первый день работы парламента депутаты от оппозиции с дракой вытолкали Табаловых из зала.

Украинская правда

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