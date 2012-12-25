«Тушки» Табаловы вернулись в зал ВР и голосовали (фото)
11:33, 25 декабря 2012Политика
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Народные депутаты сын и отец Табалов, которые отказались входить во фракцию «Батькивщина», находятся в сессионном зале ВР и голосуют.
Табаловы в Раде / Фото: Hanna Hrabarska из Фейсбук
Они оба проголосовали за постановление относительно состава парламентских комитетов.
Кроме того, Табалов старший получил членство в комитете по вопросам бюджета.
Андрей Табалов стал членом комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
”Тушки” голосуют / Фото народного депутата Андрея Шевченко
Оппозиция заявляет, что они являются "тушками" и должны сложить с себя полномочия депутатов, потому что баллотировались от Батькивщины.
В первый день работы парламента депутаты от оппозиции с дракой вытолкали Табаловых из зала.
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