Карасев объяснил, почему в правительство не попали Клюев и Колесников

Сергей Арбузов де-факто будет премьер-министром Украины, а премьер-министр Николай Азаров все еще остается на должности, потому что он из поколения «политических дедов», которые не представляют опасности для Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Де-факто премьером будет С.Арбузов, де-юре – Н.Азаров. Потому что это - Кабмин С.Арбузова и главные роли в этом Кабмине будут исполнять соратники С.Арбузова, люди, которых подбирал сам Президент В.Янукович, и которые своими карьерами обязаны лишь ему», - сказал он.

По мнению В.Карасева, В.Янукович является примером президента-автократа, который хочет создать свою элиту. «Если он эффективный автократ, он устраняет своих соратников, прежде всего, всех тех, кто привел его к власти, и делает ставку на абсолютно новое управленческое административное политическое поколение, которое своим карьерным взлетом обязано именно автократичному лидеру», - сказал В.Карасев.

Именно поэтому, по мнению политолога, в новое правительство не попали Андрей Клюев и Борис Колесников, которые, заметил он, были наиболее эффективными соратниками Президента.

Таким образом, считает В.Карасев, В.Янукович сделал ставку с одной стороны, на «политических старцев», с другой – на «политических внуков».

По мнению политолога, окончательно Кабмин сформируется лишь через год, когда он полностью обновится. Сейчас же, отметил он, уже сформировано «ядро» того правительства, которое будет существовать до 2015 года, и должно обеспечить В.Януковичу победу на президентских выборах.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 г. Президент Украины назначил новый состав Кабинета министров.