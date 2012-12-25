Эксперт: Приватизация и фискальное давление станут приоритетами власти на 2 года

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

По его мнению, создание Министерства доходов и сборов означает, что основным приоритетом экономической политики Украины в ближайший период будет «фискальный компонент».

«Будет дальнейшее фискальное давление на все что можно, на все, что шевелится, налог на все что только можно, для того чтобы аккумулировать деньги государственного бюджета», - сказал он.

Кроме того, председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут отметил, что вместо объединения состоялось размежевание Министерства финансов и Министерства доходов и сборов. «Я понимаю, что это попытка лишить премьер-министра Азарова его привычной функции ручного управления», - сказал он.

И.Когут также считает, что Н.Азаров в дальнейшем все больше будет отодвигаться от реального контроля и влияния на правительственные решения, в частности, касающиеся финансов и бюджетного процесса.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов.

Государственную налоговую службу возглавлял с начала 2012 года Александр Клименко, который 24 декабря был отправлен в отставку и в тот же день назначен министром доходов и сборов Украины.

Таможенной службой руководил Игорь Калетник, который на парламентских выборах был избран народным депутатом по списку Коммунистической партии.