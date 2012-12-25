Завтра в Украине - от 12° мороза до 14° тепла

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра будет облачно с прояснениями. В восточной части, на севере Левобережья и в большинстве западных областей ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, днем в карпатском регионе умеренные осадки; на остальной территории без существенных осадков. На большей части территории туманы, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, на юге, востоке и в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях 12-7° мороза; днем 0-5° тепла, в западных и южных областях - до 8°; в Крыму ночью - 1-6° тепла, днем - 9-14°.

По Киевской области облачно. Без существенных осадков. Туман, ночью местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 0-5° тепла.

По г. Киеву облачно. Без существенных осадков. Туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-0° мороза, днем - 1-3° тепла.