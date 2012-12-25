«Батькивщина» заявляет, что власть уничтожает Луценко физически

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Батькивщины» по поводу решения Менского райсуда Черниговской области, который отказался освободить Ю.Луценко от отбывания наказания по состоянию здоровья.

«Этим судебным решением нынешний авторитарный режим четко засвидетельствовал свои реальные намерения физически уничтожить Юрия Луценко путем неоказания ему необходимой медицинской помощи и непредоставления возможности лечиться в стационаре от болезней, которые он получил за время незаконного пребывания в тюрьме», - говорится в заявлении.

Оппозиция считает решение Менского райсуда Черниговской области «фактически судебным узакониванием пыток в отношении одного из политических оппонентов действующей власти».

В «Батькивщине» заявляют, что «это судебное решение принималось по прямому указанию Президента Виктора Януковича как главного заказчика политической расправы над лидером «Народной самообороны».

«Исполнителем заказа и соучастником преступления против прав и свобод известного оппозиционера стал судья Александр Савченко. Фамилия этого судьи будет добавлена в список лиц, причастных к политическим репрессиям, нарушению прав человека в Украине и фальсификации выборов», - говорится в заявлении.

Обновленная версия списка будет передана европейским и международным институтам, правительствам демократических стран для изучения вопроса о применении персональных санкций в отношении его фигурантов, в том числе в рамках недавно принятого в США «закона Магнитского», отметили в оппозиции.

Кроме того, в «Батькивщине» считают, что отказ Ю.Луценко в лечении продемонстрировал также «полную недееспособность и бутафорность так называемого нового Уголовного процессуального кодекса, который режим Януковича представляет как якобы шаг к гуманизации правосудия в Украине».