Евросоюзу, вероятно, придется брать новые долги ради Украины, - Welt

Часть этих средств предполагается покрыть за счет процентов, которые приносят замороженные в Европе российские активы.

В отсутствие альтернатив совокупный долг ЕС, связанный с помощью Украине, вскоре может превысить отметку в 200 миллиардов евро. Согласно расчетам издания WELT AM SONNTAG, основанным на данных Европейской комиссии, Брюсселю, вероятно, придется направить Киеву еще более 40 миллиардов евро - сверх уже перечисленных 166 миллиардов - за счет привлечения совместных заемных средств.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о дополнительной финансовой потребности в размере 70 миллиардов евро. Согласно текущим планам, 46 миллиардов евро из этой суммы должен взять на себя Евросоюз. Часть этих средств предполагается покрыть за счет процентов, которые приносят замороженные в Европе российские активы.

Но, как следует из данных Еврокомиссии, доходы от этих активов, по всей видимости, составляют лишь несколько миллиардов евро в год. За последние два с лишним года накопилось около восьми миллиардов евро. Последний транш был перечислен в августе и составил 1,4 миллиарда евро.

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Ранее Брюссель направил еще четыре транша: 1,4 миллиарда евро в апреле текущего года, 1,6 миллиарда в августе 2025 года, 2,1 миллиарда в апреле 2025 года и 1,5 миллиарда в июле 2024 года. Таким образом, даже сейчас эти средства покрывают лишь незначительную часть из необходимых 46 миллиардов евро.

"Поскольку основной капитал замороженных российских активов по юридическим причинам по-прежнему остается неприкосновенным, привлечение новых совместных займов представляется наиболее вероятным решением", - сказано в статье.

Важно, что целенаправленные удары России по гражданской энергетической и логистической инфраструктуре приводят к дальнейшему увеличению дефицита государственного бюджета Украины, который уже примерно наполовину зависит от помощи со стороны ЕС.

Недовольство в Европе

Во многих странах ЕС растет неприятие идеи дальнейшей помощи Украине. В мае следующего года во Франции пройдут президентские выборы. Один из фаворитов гонки, Марин Ле Пен, высказалась за прекращение помощи Украине и радикальное сокращение французских выплат - примерно до 20% от нынешнего уровня.

Дитмар Барч из партии "Левые" выступил с критикой новых пакетов помощи Украине:

"Граждане не должны расплачиваться своими деньгами за войну Путина. Помощь Украине допустима лишь в том случае, если она не приведет к сокращению социальных расходов внутри нашей страны".

По его словам, Мерц и руководство ЕС должны, наконец, стать активными участниками мирных переговоров.

Марсель Фрацшер, глава Немецкого института экономических исследований, выступает за выпуск "совместных европейских облигаций" в связи с войной. По его мнению, в долгосрочной перспективе их погашение должно обеспечиваться за счет общих налоговых поступлений. Ключевыми факторами при принятии решений должны стать потребность в финансировании, эффективность использования средств, а также долгосрочные экономические интересы Европы и вопросы ее безопасности.

Помощь Украине

Ранее Европейская комиссия предоставила Украине еще 4,36 миллиарда евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро. В частности, средства пойдут на поддержку предоставления основных государственных услуг и удовлетворение неотложных оборонных потребностей.

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