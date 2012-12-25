В Хмельницкой области неделю не могут расчистить дорогу к 12 селам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации Вадим Гавришко на коллегии ОГА.

“В отдельные села шести районов области транспорт двигаться не может, и люди больше недели остаются без сообщения. Наихудшая ситуация в Хмельницком районе – там 6 сел не имеют расчищенных дорог”, - заявил В.Гавришко.

Первый зампред отметил, что частные перевозчики отказываются возобновлять автобусные маршруты, пока соответствующие службы не расчистят проезжую часть.

В.Гавришко призвал подразделения МЧС, облавтодор и председателей РГА на период новогодних праздников создать оперативные штабы с круглосуточной работой, а также обеспечить доставку в населенные пункты продуктов первой необходимости.