СМИ назвали главных претендентов на пост главы Минкульта

По информации источника ZN.UA в Кабмине, среди претендентов есть и предыдущий министр культуры Михаил Кулиняк.

Также рассматривается возможность назначить на вакантное место предшественника Кулиняка Леонида Новохатько, который сейчас является заместителем председателя КГГА Александра Попова по вопросам культуры и гуманитарной сферы.

Среди претендентов называют также имя заместителя Кулиняка по правительству Тимофея Кохана.

Есть шансы стать министром культуры и у сына известного писателя Николая Винграновского Андрей Винграновского, который сейчас руководит департаментом культурного наследия и культурных ценностей Минкульта.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря президент Виктор Янукович утвердил новый состав Кабинета министров во главе с премьером Николаем Азаровым. Нового министра культуры тогда не назначили.