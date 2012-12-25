ВР утвердила глав профильных комитетов и их замов (дополненная)

Верховная Рада Украины приняла постановление «О комитетах Верховной Рады Украины 7 созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 339 из 407 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, председателем Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений избран Григорий Калетник (фракция Партии регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Тарас Кутовый (фракция партии "УДАР Виталия Кличко"). Еще один первый заместитель председателя Комитета - Сергей Лабазюк (внефракционный). Заместителями председателя данного Комитета избраны Василий Кравчук (фракция "Батькивщина"), Игорь Сабий (фракция ВО "Свобода"), Степан Ивахив (внефракционный), Евгений Сигал (фракция Партии регионов). Секретарь Комитета - Виктор Губарь (фракция КПУ).

Председателем Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией избран Виктор Чумак (фракция партии "УДАР Виталия Кличко"). Первым заместителем председателя Комитета стал Геннадий Москаль ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Николай Джига (фракция Партии регионов), Виталий Ярема ("Батькивщина"). Секретарь Комитета - Владимир Малышев (фракция Партии регионов).

Председателем Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики избран Спиридон Килинкаров (КПУ). Первые заместители председателя этого Комитета – Владимир Вечерко (фракция Партии регионов), Геннадий Зубко ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Дмитрий Андриевский ("Батькивщина"), Александр Бобков (фракция Партии регионов), Владимир Сальдо (фракция Партии регионов). Секретарь Комитета — Виталий Чугунников ("УДАР").

Председателем Комитета по вопросам бюджета избран Евгений Геллер (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Сергей Буряк (Партия регионов), Оксана Калетник (КПУ). Заместители председателя Комитета – Александр Волков (Партия регионов), Валерий Дубиль ("Батькивщина"), Ярослав Дубневич ("УДАР»). Секретарь Комитета – Владимир Шкварилюк ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам верховенства права и правосудия избран Сергей Кивалов (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Олег Махницкий (ВО "Свобода"). Заместители председателя Комитета – Роман Романюк ("УДАР"), Дмитрий Шпенов (Партия регионов). Секретарь Комитета Павел Петренко ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления избран Давид Жвания (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Ольга Михайленко (КПУ). Заместители председателя Комитета – Наталия Новак ("УДАР"), Олег Параскив (Партия регионов), Олег Сиротюк (ВО "Свобода"). Секретарь Комитета – Руслан Князевич («Батькивщина»).

Председателем Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы избрана Ирина Сех (ВО "Свобода"). Первый заместитель председателя Комитета – Олег Лукашук ("Батькивщина"). Заместитель председателя Комитета – Сергей Глазунов (Партия регионов). Секретарь Комитета – Евгений Балицкий (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам экономической политики избран Андрей Иванчук ("Батькивщина"). Первым заместителем председателя Комитета стал Сергей Кальцев (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Михаил Головко (ВО "Свобода"), Ирина Горина (Партия регионов), Сергей Кацуба (Партия регионов), Ксения Ляпина ("Батькивщина"). Секретарь Комитета - Андрей Пономарев (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам европейской интеграции избран Григорий Немыря "Батькивщина"). Первые заместители председателя Комитета - Ирина Бережная (Партия регионов), Ирина Геращенко ("УДАР"). Заместители председателя Комитета – Олег Панькевич (ВО "Свобода"), Виктор Тихонов (Партия регионов). Секретарь Комитета — Елена Нетецкая (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности избран Андрей Кожемякин ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета - Артем Пшонка (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Владимир Олийнык (Партия регионов), Николай Паламарчук ("УДАР"), Дмитрий Шенцев (Партия регионов). Секретарь Комитета - Виталий Журавский (Партия регионов).

Председателем Комитета по иностранным делам избран Виталий Калюжный (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета - Игорь Алексеев (КПУ), Валентин Наливайченко ("УДАР"). Заместители председателя Комитета – Юрий Мирошниченко (Партия регионов), Лев Миримский (внефракционный), Владимир Полочанинов ("Батькивщина"). Секретарь Комитета - Леся Оробец ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам информатизации и информационных технологий избран Валерий Омельченко (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета - Руслан Лукьянчук ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Алексей Белый (Партия регионов), Анатолий Гиршфельд (Партия регионов). Секретарь Комитета — Александр Мочков ("УДАР").

Председателем Комитета по вопросам науки и образования избрана Лилия Гриневич ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета - Александр Сыч (ВО "Свобода"). Заместитель председателя Комитета – Николай Сорока (Партия регионов). Секретарь Комитета – Александр Зубчевский (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны избран Владимир Литвин (внефракционный). Первые заместители председателя Комитета – Анатолий Кинах (Партия регионов), Виктор Развадовский (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Роман Забзалюк ("Батькивщина"). Секретарь Комитета - Сергей Каплин ("УДАР").

Председателем Комитета по вопросам здравоохранения избрана Татьяна Бахтеева (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Ирина Спирина (КПУ), Роман Илик ("Батькивщина"). Заместитель председателя Комитета – Александр Беловол (Партия регионов). Секретарь Комитета - Олег Гелевей (ВО "Свобода").

Председателем Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности избран Николай Мартыненко ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета – Олег Зарубинский (Партия регионов). Заместители: Алексей Кунченко (Партия регионов), Александр Мирный (ВО "Свобода"), Александр Онищенко (Партия регионов). Секретарь Комитета - Григорий Груба (Партия регионов).

Председателем Комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов избран Валерий Сушкевич ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета – Анатолий Гончаров (Партия регионов). Заместитель председателя Комитета – Сергей Куницын ("УДАР"). Секретарь Комитета – Евгений Морозенко (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики избрана Александра Кужель ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета – Владислав Лукьянов (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Сергей Мошак (Партия регионов), Николай Кучерук ("Батькивщина"). Секретарь Комитета – Сергей Матвиенков (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики избран Виталий Хомутынник (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Сергей Гордиенко (КПУ), Оксана Продан ("УДАР"). Заместители председателя Комитета – Игорь Еремеев (внефракционный), Андрей Сенченко ("Батькивщина"), Леонид Сергиенко ("Батькивщина"), Виктор Тимошенко (внефракционный). Секретарь Комитета - Игорь Кривецкий («Свобода»).

Председателем Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений избран Валерий Пацкан ("УДАР"). Первый заместитель председателя Комитета – Андрей Шевченко ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Анна Герман (Партия регионов), Ирина Луценко ("Батькивщина"). Секретарь Комитета – Иштван Гайдош (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам правовой политики избран Валерий Писаренко (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Виктор Швец ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Константин Гузенко (Партия регионов), Сергей Дунаев (Партия регионов). Секретарь Комитета - Наталия Агафонова ("УДАР").

Председателем Комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики избран Юрий Воропаев (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Сергей Фаермарк ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Владимир Бойко (Партия регионов), Сергей Горохов (Партия регионов), Вячеслав Богуслав (Партия регионов). Секретарь Комитета –Виталий Немилостивый ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады избран Владимир Макеенко (Партия регионов). Первые заместители - Андрей Пышный ("Батькивщина"), Валерий Карпунцов ("УДАР"). Заместители - Николай Демянко (Партия регионов), Эдуард Гурвиц ("УДАР"), Игорь Швайка (ВО "Свобода"). Секретарь - Валентин Матвеев (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам свободы слова и информации избран Николай Томенко ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета - Елена Бондаренко (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Николай Баграев (Партия регионов), Игорь Мирошниченко (ВО "Свобода"). Секретарь Комитета - Александр Голуб (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма избран Артур Палатный ("УДАР"). Первый заместитель председателя Комитета - Эльбрус Тедеев (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Виталий Данилов ("Батькивщина"), Александр Присяжнюк (КПУ). Секретарь Комитета - Игорь Янкив (ВО "Свобода").

Председателем Комитета по вопросам социальной политики и труда избран Петр Цибенко (КПУ). Первый заместитель председателя Комитета - Ярослав Сухой (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Павел Розенко ("УДАР"), Александр Стоян (Партия регионов). Секретарь Комитета - Андрей Павловский ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам транспорта и связи избран Борис Колесников (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Константин Бондарев ("Батькивщина"), Руслан Сольвар ("УДАР"). Заместители председателя Комитета – Михаил Мироненко (Партия регионов), Юрий Крук (Партия регионов). Секретарь Комитета - Валерий Мошенский (внефракционный).

Председателем Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности избран Александр Рыженков (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Алексей Азаров (Партия регионов), Алексей Кайда (ВО "Свобода"). Заместители председателя Комитета - Степан Кубив ("Батькивщина"), Олег Ляшко (внефракционный). Секретарь Комитета - Денис Дзензерский ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам культуры и духовности избран Вячеслав Кириленко ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета - Инна Богословская (Партия регионов). Заместитель председателя Комитета – Леонтий Мартынюк (ВО "Свобода"). Секретарь Комитета – Мария Матиос ("УДАР").

В соответствии с постановлением, председателем Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации избран Евгений Мармазов КПУ). Первый заместитель председателя Комиссии – Александр Егоров (Партия регионов). Заместители председателя Комиссии – Павел Ризаненко ("УДАР"), Эдуард Леонов (ВО "Свобода"). Секретарь Комиссии – Антон Киссе (Партия регионов).